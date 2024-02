SECONDA STELLA, QUESTO È IL CAMMINO - L'INTER ASFALTA L'ATALANTA 4-0 E INGRANA LA MARCIA VERSO IL VENTESIMO SCUDETTO - GRAZIE ALLA VITTORIA DI IERI SERA, L'UNDICESIMA CONSECUTIVA E LA QUARTA DI FILA CON QUATTRO GOL SEGNATI, I NERAZZURRI SCAPPANO A +12 SULLA JUVENTUS SECONDA - L'AD DELLA "DEA" PERCASSI, INCAZZATISSIMO PER IL GOL ANNULLATO A DE KETELAERE...

1. INTER-ATALANTA 4-0. I PADRONI DI CASA VOLANO A +12 SULLA JUVE

Inter-Atalanta 4-0 al Meazza. La squadra di Inzaghi vola a +12 dalla Juventus sempre più sola in vetta alla classifica. A dodici giornate dalla fine del campionato mette un'ipoteca sullo Scudetto. Bergamaschi travolti, fermi a 46 punti, non agganciano il Bologna in quarta posizione.

È l'Atalanta a partire forte con un pressing altissimo che mette in difficoltà la capolista. I bergamaschi passano anche in vantaggio all’11’ con De Ketelaere, ma la rete è annullata dal Var per un fallo di mano di Mirancuk. Al 19’ è la volta dell’Inter di vedersi annullato un gol di Barella per fuorigioco. Al 26' arriva la rete di Darmian, abile ad approfittare di un'imperfetta uscita bassa di Carnesecchi. Nel recupero, la perla di Lautaro Martinez che si gira in area e trova un sinistro di rara precisione. Nerazzurri, padroni del campo, in vantaggio per 2-0.

In avvio di ripresa l’Inter sfiora il terzo gol al 48’ con Dimarco. Ed è lo stesso Dimarco a portare a tre le reti dei padroni di casa sulla respinta di Carnesecchi al penalty parato a Lautaro Martinez al 55’. I bergamaschi provano a resistere ma al 72’ Frattesi, entrato al 57’, firma il poker per la squadra di Inzaghi. La squadra di casa insiste, l’Atalanta resiste e in qualche occasione riesce ad affacciarsi nei pressi della porta difesa da Sommer. Arrembaggio finale dell’Inter nei 5’ di recupero. Al “Meazza” termina 4-0.

Il recupero della ventunesima giornata saltata a gennaio per la Supercoppa italiana dà la possibilità alla squadra di Inzaghi di volare in classifica e avvicinarsi alla conquista della seconda stella. […]

2. INTER-ATALANTA, PERCASSI: "ERRORI GRAVISSIMI DA PARTE DI ARBITRO E VAR"

"Difficile commentare una partita così. Di fronte avevamo una squadra grandissima, a cui facciamo i complimenti, ma c'è grande dispiacere per il risultato, ci sono stati episodi determinanti che non abbiamo capito". L'ad dell'Atalanta, Luca Percassi, commenta così la sconfitta della Dea a San Siro: riconoscendo i meriti dell'Inter ma evidenziando quelli che a suo parere sono stati "errori gravissimi da parte di arbitro e Var". "Parlo del primo gol annullato in modo incomprensibile", spiega Percassi.

"Come si può, nonostante le immagini, annullare un gol così? Non sono qui per aprire un dibattito ma per esprimere il nostro pensiero. Il gol di De Ketelaere era valido, al massimo ci doveva essere rigore per noi. L'altro episodio scandaloso è il rigore dato all'Inter. Nessuno allo stadio ha capito cosa stesse succedendo, sono passati 5-6 minuti per trovare qualcosa che nessuno aveva visto, oltretutto con il guardalinee che aveva alzato la bandierina.

Siamo profondamente dispiaciuti, era una partita potenzialmente bellissima che invece è stata pesantemente condizionata da episodi arbitrali in modo dilagante che ha deciso il risultato a favore dell'Inter. Il fallo di Miranchuk non c'era, la Var ha creato l'effetto di poter interpretare cose oggettive: è semplicissimo, non c'è tocco di braccio, è Bastoni che tocca la palla, non interpretiamo immagini chiarissime. Dispiace, queste partite complicatissime vengono condizionate da episodi che le spostano in maniera decisiva". […]

