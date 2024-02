13 feb 2024 10:33

SECONDA STELLA, QUESTO E’ IL CAMMINO – LA JUVE CROLLA IN CASA CON L’UDINESE, L’INTER HA 7 PUNTI DI VANTAGGIO, UNA PARTITA IN MENO E TRE QUARTI DI SECONDA STELLA SUL PETTO - ZAZZARONI: "ALLEGRI HA SCELTO DI CHIUDERE CON NICOLUSSI-CAVIGLIA, YILDIZ, ILING-JUNIOR E LEONARDO CERRI, COME A DIRE: AFFIDATE LA SQUADRA A CHI VI PARE SE NON AVETE PIÙ FIDUCIA IN ME, MA NON VEDO SOLUZIONI AL DI FUORI DELLA LINEA VERDE" – LA POLEMICA DI TREVISANI (SPORT MEDIASET) CONTRO "ACCIUGHINA"…