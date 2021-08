SEMESTRE BIANCO? SEMESTRE ORO! – TUTTI I MEME SUL DOPPIO ORO TAMBERI-JACOBS – OSHO: “COME VA? EH, SEMPRE TUTTO DE CORSA”, “DIMMI CHE È L’ANNO DELL’ITALIA SENZA DIRMI CHE È L’ANNO DELL’ITALIA”, LA CHIAMATA DI DRAGHI, MATTARELLA CON LA TUTA DI ARMANI, LA PASTASCIUTTA, GLI SFOTTÒ AGLI INGLESI E “L’AIUTINO” DI CHIELLINI…

È l’estate dell’Italia. Tutto il Paese festeggia, per la terza volta, ed è forse la vittoria più bella quella di Marcell Jacobs nei 100 metri e di Gianmarco Tamberi nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo. Due ori a distanza di una manciata di minuti che trasformano il primo agosto 2021 in una giornata storica.

Dopo il trionfo agli Europei della Nazionale e dopo il primo posto all’Eurovision del Maneskin, non possiamo che essere felici. Ma, come sempre, un pizzico di ironia non può mancare. Un’ironia, questa volta, che si unisce al grande orgoglio di essere italiani. Il meme che riassume questa stagione fortuita per il nostro paese lo spiega più con le immagini che con le parole: «Dimmi che è l'anno dell'Italia senza dirmi che è l'anno dell'Italia».

Un'altra versione vede come protagonista Ciro Immobile, creando un primo parallelo tra gli Europei - lui è uno dei nostri campioni, nonché capocannoniere della Lazio - e le Olimpiadi. La commozione è decisamente alle stelle.

E non poteva mancare il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Più che semestre bianco, questo è un semestre oro.

Il meme che sta andando per la maggiore sui social è però un altro. E riprende una scena diventata protagonista di ironie durante gli Europei. Non è che Chiellini che tira la maglietta al calciatore inglese Saka - e letteralmente lo butta per terra - ha dato un aiutino anche a Jacobs nella finale dei 100 metri?

Una variazione vede Jacobs correre insieme a Carletto Mazzone, lo storico allenatore che durante una partita del campionato 2000/2001, si è lanciato sotto la curva avversaria dell'Atalanta per esultare al gol del suo Brescia. Il suo entusiasmo (e la falcata) erano decisamente simili a quelle di un campione dei 100 metri.

Ed ecco il contributo di «Le frasi di Osho», con un tocco di ironia e un tocco di romanesco. Un omaggio all'uomo più veloce del mondo.

C'è poi la nascita in terre straniere di Jacobs che ha destato da una parte le solite polemiche dall'altra l'intenzione di rendere lo ius soli sportivo una realtà (ci ha messo la faccia lo stesso presidente del Coni Malagò). In ogni caso, l'italianità di Marcell Jacobs non può essere messa in discussione. A dimostrarlo questo meme:

Per festeggiare non c'è niente di meglio di un piatto di pasta. La continueremo a suggerire non solo agli inglesi, ma anche a tutto il mondo a questo punto. Ed ecco che Chiellini e Bonucci si trasformano in Jacobs e Tamberi.

Qui c'è chi ha deciso di rivoluzionare uno dei proverbi più famosi per l'occasione...

E non possiamo che concludere con un momento di commozione. Dopo tanto distanziamento sociale, questa è finalmente l'estate degli abbracci.

