Elisabetta Esposito per "www.gazzetta.it"

Neanche il tempo di festeggiare la sua settima Champions e già Francesca Piccinini, 40 anni e non sentirli (né mostrarli), ha bisogno di una nuova sfida. E questa volta sembra un po’ in crisi…

“Venerdì sera sarò ospite di Milly Carlucci nella prima semifinale di Ballando con le stelle (la seconda andrà in onda sempre su Rai 1 sabato, n.d.r.), ma sono davvero un disastro come ballerina! Anche sabato, dopo la vittoria di Berlino, ho festeggiato fino a tardi con le mie compagne di Novara bevendo e cantando, ma senza azzardare un passo…”.

Allora perché si lancia così?

“Perché amo mettermi alla prova e voglio sempre migliorarmi. Ora sono un pezzo di legno e seguo un tempo tutto mio, con questa full immersion di allenamenti spero di sciogliermi. In questo show ho visto tanti atleti imparare a ballare, a me piacerebbe fare lo stesso. Sono anni che con Milly parliamo di una mia partecipazione fissa, ma è sempre venuta prima la pallavolo. In futuro vedremo, ancora non ho idea di cosa farò il prossimo anno”.

Pensa di smettere?

“Sono dieci anni che mi sento dire “smetti che sei vecchia”, ma alla fine mi ritrovo sempre ad alzare le coppe da protagonista! Quindi perché lasciare? Ora però ho bisogno di una bella vacanza e lì, come ogni anno, prenderò le mie decisioni. Con calma. L’idea di chiudere non mi spaventa, sono certa che avrò parecchio da fare per vivere la mia vita sempre al top”.

In effetti ha fatto molte cose lontano dal campo già in questi anni: dalla moda al cinema (il film di Brizzi “Femmine contro Maschi”), fino alla conduzione di “Colorado” e un libro (“La Melagrana”). E poi dal 2017 è anche nel consiglio della Federvolley.

“Sì, sono consigliere da due anni e vorrei farlo con maggiore continuità per aiutare questo sport a crescere ancora. Ma ho moltissime idee per il mio futuro, a partire da un nuovo libro. Di sicuro non mi annoierò!”.

Il mondo dello spettacolo sembra piacerle.

“Mi piace molto, ma per ora l’ho vissuto poco. Dovrei sicuramente migliorare, anche se devo ammettere che alla conduzione di Colorado, dove mi sono presentata senza aver provato nulla perché avevo gli allenamenti e non avevo assolutamente tempo,sono stata proprio brava. Ho improvvisato e alla fine erano tutti contenti”.

E la moda?

“La moda è una mia grande passione. Per noi donne è divertente, io la vivo e la seguo sempre. Potrebbe essere una strada anche quella! In passato ho già avuto una collezione con mia sorella, abbiamo fatto pure una sfilata a Mantova. Cosa ho indossato? Mi ha vestito da sposa”.

A proposito di abiti da sposa...

(Ride) “È ancora lunga... Adesso sono una single serena e va benissimo così, anche perché al giorno d’oggi gli uomini sono veramente un disastro! Ragazze mie, non trovate siano tremendi? Io poi non mi accontento, cerco solo il meglio. In ogni caso adesso non sono alla ricerca di qualcuno solo per il gusto di sposarmi o fare un figlio.

Il 2 giugno parto per l’Egitto con un’amica, pronta a rilassarmi nelle mie meritate vacanze. Vivo spensierata e voglio continuare così. Poi quel che arriva arriva, ma terrò sempre gli occhi bene aperti”.

Che rapporto ha con il suo corpo?

“Ho 40 anni e zero ritocchini, sono felicissima del mio fisico, anche perché se a quest’età gioco e vinco una finale di Champions League vuol dire che lo tratto bene. Vi assicuro che sono ancora bella soda, ma un domani, quando smetterò, ho deciso che mi rifarò le tette, perché non le ho”.

Perdoni la franchezza, ma ricordiamo le foto senza veli su Men’s Health e la situazione non sembrava così tragica.

“Sì però... Non voglio mica farmi un’ottava, ma una seconda piena sì, dai”.

Il tempo che passa non la spaventa?

“Mi alleno tutti i giorni, quindi non ho acciacchi! Le mie compagne, che hanno vent’anni meno di me, mi trattano come una coetanea e questo secondo me mi aiuta a sentirmi giovane. Poi è vero che il tempo passa, ma la luce che è dentro di noi non cambia mai. Quindi no, la vecchiaia non mi fa paura.

Io ho sempre vissuto ogni momento della vita come fosse l’ultimo e mi ritengo una persona fortunata: sento e vedo tante cose brutte, io invece ho una bellissima famiglia, amiche splendide e una salute perfetta. Ringrazio sempre di essere quella che sono. E questa serenità è quello che cerco di trasmettere alle mie compagne”.

In un post del 2015 attaccava le giovani, accusandole di avere poco rispetto.

“In realtà io ce l’avevo con i giovani in generale. In questa società dove tutto è dovuto e a 8 anni hanno l’iPhone, sembra non ci sia più niente da conquistare.

In questo senso lo sport può aiutare oggi più di ieri: dà disciplina, ti mostra il valore dei sacrifici e insegna quanto contino i rapporti tra persone, l’apprezzare le nostre diversità uscendo dall’omologazione dell’era social. Io non sopporto questa cosa che a tavola non si parla più, era così bello quando ci guardavamo in faccia!”.