12 mag 2023 16:13

SERBO RANCORE - I DUE CALCIATORI SERBI DELLA FIORENTINA, LUKA JOVIC E ALEKSA TERZIC, FINISCONO NELLA BUFERA PER AVER CONDIVISO SU INSTAGRAM UNA FOTO IN CUI VIENE CRITICATO L'ALLENATORE DELLA VIOLA, VINCENZO ITALIANO - NEL POST, CONDIVISO DA UNA FANPAGE DELL'ATTACCANTE EX REAL MADRID, SI PARLA DI "DISASTRO TATTICO" E SI CRITICA L'HARAKIRI DEL TECNICO NELLA SEMIFINALE DI CONFERENCE LEAGUE PERSA CONTRO IL BASILEA…