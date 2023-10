27 ott 2023 11:34

SERIAL SINNER! - L'ALTOATESINO VINCE IL DERBY ITALIANO CONTRO LORENZO SONEGO ALL'ATP 500 DI VIENNA E VOLA AI QUARTI DI FINALE, DOVE AFFRONTERA' L’AMERICANO FRANCES TIAFOE - PER SINNER SI TRATTA DELL'UNDICESIMA VITTORIA IN 11 PARTITE CONTRO AVVERSARI ITALIANI - L'INCREDIBILE GAFFE DEL DJ A BORDO CAMPO: DOPO LA FINE DEL MATCH, FA PARTIRE UNA VERSIONE DI "SARA' PERCHE' TI AMO", RIVISITATA IN CHIAVE ANTI-JUVE: "E CHI NON SALTA È UN GOBBO JUVENTINO"! - VIDEO