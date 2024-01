SERIAL SINNER - IL TENNISTA ITALIANO BATTE SEBASTIAN BAEZ IN TRE SET AGLI AUSTRALIAN OPEN E SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI FINALE, DOVE AFFRONTERÀ KAREN KACHANOV, 15ESIMO NELLA CLASSIFICA ATP - “MI SENTO BENISSIMO. SONO MOLTO FELICE. SARÀ UNA PARTITA TOSTA. LUI SI ESALTA SEMPRE NEGLI SLAM, E OGNI VOLTA CHE CI SIAMO AFFRONTATI SONO SEMPRE STATI MATCH LUNGHI E SPESSO CONCLUSI CON TIE BREAK. VOGLIO RINGRAZIARE GLI ITALIANI…"

Estratto da www.rainews.it

jannik sinner

Sinner ha vinto il primo set in 29minuti, il secondo set in 32 minuti, il terzo in 51 minuti. Agli ottavi l'altoatesino affronterà Karen Khachanov (15) che ha battuto il ceco Tomas Machac (75). “Mi sento benissimo. Sono molto felice di come sto, adesso vediamo come andrà nel prossimo turno". Sono le parole di Jannik Sinner al termine del match. “Rispetto all'anno scorso - ha aggiunto - il campo è più lento e i rimbalzi sono più alti. Mi sono adattato a queste condizioni e credo di aver giocato bene. Voglio ringraziare gli italiani che mi stanno seguendo in televisione di notte".

jannik sinner

“Sarà una partita tosta. Lui si esalta sempre negli Slam, e ogni volta che ci siamo affrontati sono sempre stati match lunghi e spesso conclusi con tie break. Abbiamo uno stile di gioco simile, ci piace giocare di ritmo e anche fisicamente siamo giocatori che si muovono e coprono bene il campo". Queste le parole di Jannik Sinner proiettandosi sulla sfida degli ottavi di finale degli Australian Open contro il russo Karen Khachanov al termine del match del terzo turno dominato contro l'argentino Sebastian Baez. […]

SINNER SINNER sinner jannik sinner