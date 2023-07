LA SERIE A AVRA' PURE PROBLEMI AD ACQUISTARE GIOCATORI MA A VENDERLI NESSUNO È PIÙ BRAVO DI NOI - CON +200 MILIONI DI EURO, IL CAMPIONATO ITALIANO È PRIMO NELLA CLASSIFICA DELLA DIFFERENZA TRA ACQUISTI E CESSIONI - TRA SOCIETÀ INDEBITATE, DIRITTI TV MISERI (IN CONFRONTO AGLI ALTRI CAMPIONATI) E POCHI STADI DI PROPRIETÀ, I CLUB ITALIANI SONO COSTRETTI A VENDERE I PREZZI PREGIATI PER SANARE I CONTI - MA C'È POCO DA ESULTARE: QUESTO DATO CONFERMA CHE ORMAI LA SERIE A È DIVENTATO UN TORNEO DI "PASSAGGIO" E DIFFICILMENTE LE STELLE ARRIVANO DA NOI…

[...] Estratto dell'articolo di Alessandro Bocci,Carlos Passerini per il “Corriere della Sera”

rasmus hojlund

Prima si vende, poi si compra: è il nuovo calciomercato, […]mentre l’inarrivabile Premier corre a grandi falcate verso la quota choc di 1,5 miliardi di euro, nessuno degli altri campionati di noi comuni mortali arriva nemmeno alla metà: serie A 550 milioni spesi, Ligue1 francese e Bundesliga tedesca 450, Liga spagnola 250.

[…] Ma il dato più significativo per noi è un altro: il saldo di mercato, vale a dire la differenza fra acquisti e cessioni, sfonda quota +200 milioni, […] Balza all’occhio come nessuno, in Europa e nel mondo, abbia fatto meglio.

ANDRE ONANA

Un record malinconico. La Premier, per intenderci, è a -636 milioni. […] oggi, a differenza di vent’anni fa, per molti campioni la serie A non è più un punto d’arrivo, ma una stazione di transito, come nel caso di Hojlund, centravanti danese che dopo un solo anno all’Atalanta (34 presenze, 10 gol) è stato acquistato dallo United per la cifra choc di 75 milioni di euro più 10 di bonus, consentendo ai bergamaschi una plusvalenza monstre visto che l’avevano comprato a 17 dagli austriaci dello Sturm Graz solo un’estate fa.

sandro tonali

Il Newcastle per strappare Sandro Tonali al Milan ne ha versati 70 più 10, un’iniezione di denaro che ha consentito all’ad Furlani di rifare la squadra. Il solito United ha portato via Andrè Onana all’Inter per 52 milioni più i bonus, con i nerazzurri che hanno incassato una plusvalenza dorata: il portiere era arrivato a zero. Anche il Napoli scudettato e con un bilancio impeccabile, nulla ha potuto quando il Bayern Monaco ha bussato alla porta per Kim: 55 milioni per la clausola e arrivederci.

Altri se ne andranno, sicuramente Amrabat, corteggiato dal solito Manchester United, probabilmente Vlahovic, forse Pogba. È l’estate dei talenti in fuga. I diritti tv non sono quelli della Premier, gli stadi di proprietà sono pochissimi: il nostro calcio è in difficoltà e quindi l’unica soluzione è usare l’ingegno, vendendo prima e comprando dopo, aspettando che col passare dei giorni i prezzi si abbassino, col rischio di non riuscire a centrare l’obiettivo, scontentando l’allenatore. […]

ANDRE ONANA sandro tonali ANDRE ONANA tonali italia norvegia