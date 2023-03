10 mar 2023 13:48

LA SERIE A CHE VERRA’ – MENTRE SI FA AVANTI ANCHE LA BANCA BARCLAYS, UNO DEI PRINCIPALI PARTNER COMMERCIALI DELLA PREMIER, PER STABILIRE UN LEGAME FINANZIARIO CON LA LEGA A, DE LAURENTIIS E LOTITO AFFONDANO IL PROGETTO FONDI (CHE VORREBBERO L’INGRESSO DI MANAGER ESTERNI DI LORO FIDUCIA) – IL LORO NUOVO ALLEATO IN VIA ROSELLINI E’ GERRY CARDINALE, DA UN ANNO PROPRIETARIO DEL MILAN: “I FONDI DI PRIVATE EQUITY CARICHI DI CAPITALI MA SENZA PIANI INDUSTRIALI, SAREBBE MEGLIO NON ENTRASSERO NEL NOSTRO CALCIO”