3 lug 2023 13:15

SERIE A, O I FONDI O AFFONDI! GIORNATA DECISIVA PER I DIRITTI TV: LE PRIME OFFERTE NON HANNO SUPERATO I 700 MILIONI. SE NON SARÀ TOCCATA LA NUOVA QUOTA MINIMA DI 900 MILIONI, CI SARÀ CHI CHIEDERÀ L’APERTURA DELLE SEI BUSTE CONTENENTI LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI FONDI E BANCHE PER REALIZZARE IL CANALE TEMATICO DELLA LEGA – RESTANO DA CAPIRE LE INTENZIONI DI SKY CHE HA FATTO OFFERTE SOLO PER GLI HIGHLIGTS…