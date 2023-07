10 lug 2023 13:51

LA SERIE A OVER THE RAINBOW - JAKUB JANKTO, CHE RECENTEMENTE HA FATTO COMING OUT, POTREBBE DIVENTARE IL PRIMO CALCIATORE APERTAMENTE GAY A GIOCARE IN ITALIA - DOPO LE ESPERIENZE CON SAMPDORIA, UDINESE E ASCOLI, IL CALCIATORE CECO È VICINO ALLA FIRMA COL CAGLIARI - LA SPARATA DEL MINISTRO DELLO SPORT, ANDREA ABODI: "LE SCELTE INDIVIDUALI VANNO RISPETTATE MA NON AMO LE OSTENTAZIONI" (NON ERA MEGLIO STARE ZITTO?) - LA PRECISAZIONE DI ABODI DOPO LE POLEMICHE: "POSSO NON CONDIVIDERE ALCUNE ESPRESSIONI DEL PRIDE?"