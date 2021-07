LA SERIE A PUO’ PARTIRE SENZA INTOPPI DOPO IL VIA LIBERA DELL’ANTITRUST A TIM-DAZN - COSÌ VEDREMO LA SERIE A: LE OFFERTE DI DAZN E TIM VISION (LE DIECI PARTITE DELLA A SARANNO TUTTE TRASMESSE DA DAZN: SETTE PARTITE SONO IN ESCLUSIVA. INVECE TRE SONO IN CO-ESCLUSIVA CON SKY) – DIVERSE PIATTAFORME PER LA CHAMPIONS, MENTRE PER LA COPPA ITALIA…

Salvatore Riggio per "il Messaggero"

tim dazn

La serie A può partire senza intoppi. Da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) non ci sarà nessuna misura cautelare da applicare a Tim e Dazn. «Alla luce delle misure presentate dai due operatori, allo stato non sussistono elementi per intervenire», si legge sul comunicato.

«Sin dal primo agosto sarà possibile disporre dei contenuti Dazn con TimVision senza la necessità di dover sottoscrivere un abbonamento con Tim». Inoltre, «il cliente avrà sempre la libera scelta di acquistare separatamente i servizi di accesso o i servizi di contenuti, in particolare di calcio e sport, incluso il Servizio Dazn. Il cliente che sottoscrivesse entrambi avrà sempre la facoltà di recedere da ciascuno dei due servizi, potendo mantenere attivo l'altro». In sostanza, non si è obbligati a una sottoscrizione di un abbonamento ai servizi di Tim e non c'è obbligo di essere cliente mobile o fisso di Tim per avere il servizio TimVision.

diletta leotta dazn

«Credo che il comunicato dell'Autorità parli da solo - ha commentato Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim - L'Antitrust ci ha dato luce verde e il caso è chiuso». «Di base - ha aggiunto - non vogliamo trattenere nessuna relazione con Sky. Dovremmo finirla qui, non è molto sportivo poi fare delle cause legali». Ora per i tifosi sarà utile la guida tv.

SERIE A Le dieci partite della A saranno tutte trasmesse da Dazn: sette partite sono in esclusiva. Invece tre sono in co-esclusiva con Sky (pacchetto Calcio: dal 1° ottobre il suo costo sarà di 5 euro al mese. Invece, per tutti gli abbonati a Sky Calcio il costo di questo pacchetto è azzerato dal 1° luglio al 30 settembre 2021). Offerta Dazn: a partire dal 1° luglio è di 29,99 euro al mese. Per i nuovi clienti che si sono abbonati dal 1° luglio a ieri, era prevista un'offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Quali sono le condizioni per chi è già cliente? I mesi di luglio e agosto li offre Dazn, poi il prezzo dell'abbonamento da settembre sarà di 19,99 euro al mese anziché 29,99 euro per 12 mesi. Serie A visibile anche su Tim Vision (da oggi 29,99 euro).

dazn squadra

SERIE B Il campionato cadetto 380 gare di ogni stagione regolare, più i playoff e i playout sarà trasmesso da Sky, Dazn ed Helbiz Live (costo mensile di 5,99 euro: a fronte del costo dell'abbonamento, il cliente avrà un Cashback di 4 euro da utilizzare sulla micro mobilità Helbiz). Serie B visibile anche su TimVision.

COPPA ITALIA Assieme alle finali di Supercoppa Italiana, la Coppa Italia sarà trasmessa in chiaro dal gruppo Mediaset.

CHAMPIONS LEAGUE Diverse piattaforme per la Champions (tutta solo su TimVision tramite Mediaset e Mediaset Infinity). Ben 121 delle 137 gare saranno trasmesse da Sky, su satellite, digitale terrestre il costo del pacchetto Sport è di 16 euro al mese e in streaming sulla piattaforma Now (14,99 euro al mese tutto lo sport). Le stesse partite sono state acquistate anche da Mediaset che trasmetterà in chiaro 17 sfide il martedì, compresa la finale. Le altre 104 saranno invece visibili in streaming (Mediaset Infinity a 7,99 euro al mese). Infine, Amazon si è aggiudicata il pacchetto comprensivo delle 16 migliori partite del mercoledì. Invariato il costo: Amazon Prime Video costa 36 euro all'anno.

diritti tv dazn

EUROPA LEAGUE E CONFERENCE LEAGUE Su Sky e Dazn le altre due competizioni continentali. Si tratta di 282 gare di Europa League e tutte le sfide del neonato torneo, la Conference League. Entrambe saranno trasmesse anche su TimVision.

LEONARD BLAVATNIK 3 luigi gubitosi di tim