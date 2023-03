LA SERIE A? UNA "COMPETIZIONE" SOLO DI NOME - IL NAPOLI CONTINUA IL SUO VIAGGIO INDISTURBATO VERSO LO SCUDETTO, CON UN DISTACCO DI 18 PUNTI SULLA SECONDA IN CLASSIFICA - MA DIETRO AGLI UOMINI DI SPALLETTI C'E' IL VUOTO, CON LE INSEGUITRICI CHE CONTINUANO A NON RIUSCIRE A METTERE INSIEME UNA STRISCIA POSITIVA DI RISULTATI - VA BENE CHE ORMAI LA LOTTA PER LO SCUDETTO SIA ANDATA, MA QUESTO NON SIGNIFICA CHE BISOGNA BUTTARE VIA IL CAMPIONATO…

Estratto dell'articolo di Paolo Condò per “la Repubblica”

Si sapeva dal principio che sarebbe stata una stagione anomala[…] Ora che siamo a due terzi del cammino, la principale difficoltà consiste nell’esprimere un giudizio equilibrato su un gruppo di squadre delle quali stiamo finalmente apprezzando il rendimento nelle coppe dopo anni di delusioni; peccato però che in campionato le stesse squadre abbiano abbandonato da mesi la lotta per lo scudetto, accumulando ritardi abissali dal magnifico Napoli.

[…] In Serie A non c’è competizione: non c’è stata nel lungo spezzone autunnale, quando il Napoli ha accumulato il primo consistente vantaggio vincendo gli scontri diretti in trasferta, non c’è stata alla ripresa, quando Spalletti ha assorbito la sconfitta immediata dall’Inter e da lì è ripartito col ritmo spezzagambe di otto vittorie consecutive.

Le inseguitrici — si fa per dire — non riescono a mettere assieme una decente serie di gare utili, la continuità è una chimera: il massimo del Milan è stata una striscia di 6 partite (l’anno scorso furono 16), il massimo dell’Inter 5 (14 un anno fa), la Roma ha fatto 6 (a fronte di 12), un po’ meglio la Juve che ha messo in fila 8 risultati utili, […]

La pesante penalizzazione dei bianconeri ha poi sottratto ulteriori motivazioni alle squadre in corsa Champions: sono rimaste in quattro per tre posti, è verosimile che almeno le milanesi si sentano certe del traguardo minimo […] Viene da lì la magra dell’Inter con lo Spezia: domina per inerzia salvo sciogliersi sotto porta, dove occorrerebbe un po’ di veleno, e finisce per perdere. Occasione per il Milan, che stasera affronta la Salernitana con l’obiettivo di tornare al secondo posto. […]

