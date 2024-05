30 mag 2024 17:52

PER LA SERIE: "NON SPUTARE IN CIELO CHE IN FACCIA TI TORNA" - IL DIFENSORE DELLA FIORENTINA LUCA RANIERI VIENE SPERNACCHIATO DAL GIALLOROSSO LEANDRO PAREDES DOPO LA SCONFITTA DELLA "VIOLA" IN FINALE DI CONFERENCE LEAGUE (IL GOL DELL'OLYMPIACOS NASCE DA UN SUO ERRORE IN MARCATURA) - IL CALCIATORE DELLA SQUADRA TOSCANA DURANTE ROMA-FIORENTINA DELLO SCORSO DICEMBRE AVEVA DATO DEL "MIRACOLATO" AL CAMPIONE DEL MONDO ARGENTINO - VIDEO