LA SERIE A SFRUTTA IL BUON MOMENTO DELLE ITALIANE IN EUROPA PER PROMUOVERSI ALL'ESTERO - IL NUOVO SPOT, INTITOLATO "CALCIO IS BACK", CON PROTAGONISTI FABIO CAPELLO, FABIO CANNAVARO E LUCA TONI, PROVA A RIFILARE IL CALCIO ITALIANO: "È IL MIGLIORE IN EUROPA" - ERA DAL 1999 CHE NON SI VEDEVANO SEI CLUB DI SERIE A TRA LE MIGLIORI OTTO DI TUTTE LE COMPETIZIONI UEFA DAL 1999… - VIDEO

#CalcioIsBack Il migliore in Europa. Questa è la Serie A. pic.twitter.com/bLMXc6LV8p — Lega Serie A (@SerieA) April 9, 2023

Estratto dell'articolo di Stefano Scacchi per “La Stampa”

lo spot calcio is back 8

Da questa sera a giovedì gli appassionati di calcio italiani idealmente saranno tutti seduti a fianco di Fabio Capello, Fabio Cannavaro e Luca Toni, in prima fila sulle poltroncine del teatro di Reggio Emilia nel divertente spot ideato dalla Lega Serie A per alimentare l'interesse sui diritti tv internazionali del nostro campionato in vendita ai broadcaster mondiali per il ciclo 2024-29.

«Calcio is back» è il refrain del video girato pochi giorni fa sulle note del Nessun dorma di Giacomo Puccini. Lo slogan […] È diventato ancora più attuale grazie all'exploit delle nostre squadre nelle coppe europee. Non avevamo tre formazioni ai quarti di Champions dal 2006.

lo spot calcio is back 5

E non ne avevamo sei tra le migliori otto di tutte le competizioni Uefa dal 1999. […] Il simbolo di questa rinascita inaspettata è il derby italiano tra Milan e Napoli in Champions (andata domani a San Siro). È il quinto di sempre nella massima competizione europea per club. [… Da allora solo spagnole, inglesi, francesi e tedesche hanno avuto l'onore di mettere in scena sfide a eliminzione diretta tra squadre della stessa nazione.

L'occasione è resa ancora più propizia dal corridoio che si è creato nella parte alta del tabellone dove l'unico intruso è il Benfica in campo questa sera contro l'Inter a Lisbona. La qualificazione dei nerazzurri darebbe la sicurezza di avere un'italiana in finale a Istanbul il 10 giugno. […]

lo spot calcio is back 3

L'abbuffata si completerà giovedì con la Roma e la Juventus, opposte a Feyenoord e Sporting Lisbona in Europa League, e la Fiorentina avversaria del Lech Poznan in Conference. I viola cercheranno di tenere in Italia la seconda edizione della coppa vinta dalla Roma al battesimo.

lo spot calcio is back 2

L'Europa League, invece, manca all'Italia dal successo del Parma nel 1999, proprio l'ultima volta con sei squadre italiane ai quarti sul palcoscenico europeo. […]I risultati del campo sono la via più rapida per riguadagnare terreno sugli altri campionati principali del continente. I limiti strutturali, a partire dalla difficoltà a costruire stadi nuovi, sono complessi da superare in tempi brevi.

La ritrovata competitività nelle coppe consente di aggirare questi ostacoli per proiettare un'immagine nuovamente attraente della Serie A. Un assist subito sfruttato dalla Lega per convincere gli investitori stranieri. Lo scoglio dei quarti diventa determinante per capire in quale oceano potremo navigare. Con quell'invitante specchio di mare, per tre quarti italiano, che conduce verso il Bosforo. —

lo spot calcio is back 4 lo spot calcio is back 1 lo spot calcio is back 6