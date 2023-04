LA SERIE A SOTTO INCHIESTA – NON SOLO LA JUVE: LE PROCURE INDAGANO SU “OPERAZIONI SOSPETTE” E IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI DEI CALCIATORI ATTRAVERSO SCRITTURE PRIVATE O PAGAMENTI IN NERO DA PARTE DI ALTRI CLUB DI SERIE A - DOPO IL BLITZ DELLA FINANZA A ROMA E A SALERNO, NELLE PROSSIME SETTIMANE POTREBBERO EMERGERE INDAGINI SU ALTRI CLUB - A BOLOGNA INDAGANO SULL'AFFARE ORSOLINI DALLA JUVE PER 15 MILIONI, A UDINE È STATO APERTO UN FASCICOLO SULLO SCAMBIO MANDRAGORA-CAMPOGNON E PERSINO IN CORSICA…

Estratto dell’articolo di Alberto Abbate,Valentina Errante per “il Messaggero”

[…] Non solo plusvalenze, le procure di diversi distretti ora indagano anche sugli stipendi dei calciatori: il sospetto è che attraverso scritture private possano essere stati nascosti emolumenti o addirittura pagamenti in nero. Un'altra analogia che, come ha rivelato l'inchiesta "Prisma" dei pm torinesi, potrebbe accomunare gli altri club, sui quali sono in corso accertamenti, alla Juventus.

Quando il campionato si era fermato per il Covid, i vertici bianconeri avevano raggiunto un'intesa con i tesserati sugli stipendi, qualificata in un comunicato ufficiale come una rinuncia a quattro mensilità da parte dei giocatori. Una decisione - si sottolineava - che avrebbe garantito un risparmio, contabilizzato, di 90 milioni nell'esercizio di bilancio.

Ma dall'inchiesta è emerso che la rinuncia era a una sola mensilità, con delle scritture private […] per riconoscere nelle stagioni successive gli altri tre ingaggi […] da qui il nome di "manovre stipendi", che indicavano operazioni di tipo diverso articolate su due stagioni, il 2019-20 e il 2020-21.

Ora le verifiche riguardano gli altri club: il sospetto che anche altre società abbiano utilizzato questo metodo, non solo durante la pandemia, ma anche in passato. Nei blitz fra Roma e Salerno di martedì e mercoledì, la Guardia di finanza infatti non ha mirato solo alle fatture false dalle quali emergerebbero "operazioni fittizie e plusvalenze fraudolente", ma ha sequestrato anche i pc e, a Formello, i cellulari, alla ricerca di chat e documenti dai quali possano emergere riscontri di questo tipo di operazioni.

[…] Il procuratore Figc, Giuseppe Chiné, sta redigendo l'atto sulla "manovra stipendi" del club bianconero, […] che rappresenta uno spartiacque decisivo. Se fosse infatti confermata la penalità dei -15 punti per il primo filone "plusvalenze", potrebbe ritenersi esaurito quasi completamente il capitolo della mancata lealtà[…] In caso contrario, la manovra stipendi acquisirebbe nuova centralità, con la Procura Federale che avrebbe l'occasione di dimostrare la responsabilità della Juve e dei suoi ex dirigenti (e forse ex e attuali tesserati) e potrebbe indurli al "patteggiamento" per una pena ridotta per l'ulteriore reato.

Altrimenti si cercherà di concludere in due gradi di giudizio (primo e secondo) intorno alla metà di maggio. Lo spartiacque, non normato ma di fatto, per capire se l'eventuale sentenza avrà ripercussioni sul campionato in corso o sul prossimo, è il 30 giugno. La vera incognita è il Collegio di garanzia del Coni: la Juventus, infatti, avrebbe 30 giorni di tempo dalla sentenza per il ricorso e questo potrebbe far slittare tutto al 2023-24.

PROCURE ALLO SCOPERTO

E se per caso dalle procure del resto d'Italia dovessero emergere nel frattempo nuovi elementi su conti e stipendi di altri club? C'è il rischio di un caos infinito, con più filoni legati l'uno all'altro. […] Dal punto di vista sportivo, si slitterà sicuramente al prossimo campionato per andare eventualmente a processo nel 2024.

Oltretutto stanno emergendo "ulteriori operazioni sospette" di giorno in giorno. A Bologna indagano sull'affare Orsolini prelevato dalla Juve per 15 milioni, a Udine è stato aperto un fascicolo su Mandragora-Campognon. Addirittura in Corsica, per la cessione dei fratelli Matteo e Lisandru Tramoni dall'Ajaccio al Cagliari[…]

