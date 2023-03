SERRA INCHIODATO DAL LABIALE A “LE IENE”: RISCHIA IL DEFERIMENTO (NON SUCCEDEVA DAI TEMPI DI CALCIAPOLI) - A SPINGERE IN QUESTA DIREZIONE È ANCHE IL FATTO CHE LA VERSIONE DEL QUARTO UOMO DI CREMONESE-ROMA NON CONVINCE LA PROCURA FIGC (SMENTITA DALLE STESSE IENE GRAZIE AL CONTRIBUTO DI GIULIANO CALLEGARI, ESPERTO DI LETTURE DEL LABIALE) – LA PROCURA E LA CORTE D’APPELLO ESAMINERANNO IL VIDEO DELLE IENE. E MOURINHO? POTREBBE SALVARSI – VIDEO

Da ilnapolista.it

Venerdì la Corte Sportiva d’Appello deciderà in merito al caso Cremonese-Roma, ovvero in merito alla lite tra l’allenatore della Roma, José Mourinho e il quarto arbitro, Serra. Ieri, nella puntata de Le Iene, è stato passato al setaccio il video in cui si riconoscono, attraverso il labiale, le parole proferite da Serra all’indirizzo di Mourinho. Video che sarà preso in considerazione dalla Corte, scrive il Corriere dello Sport.

All’orizzonte, per Serra, si profila il deferimento: sarebbe un precedente giudiziario unico. Non è mai stato deferito un arbitro dai tempi di Calciopoli. A spingere in questa direzione è anche il fatto che la versione di Serra non convince la Procura Figc.

Il quotidiano sportivo, a proposito di Serra, scrive:

“Un deferimento e una successiva squalifica potrebbero segnare la fine della sua carriera all’interno dell’Aia. Toccherà a CSA e Procura valutare la solidità della linea difensiva di Serra, ma nel frattempo non convince la sua versione ‘pubblica’ affidata ai microfoni de Le Iene nel servizio andato in onda ieri sera su Italia 1”.

E ancora

“Il servizio televisivo conferma quindi quanto anticipato nei giorni scorsi. Mourinho potrebbe vedere ridotta la squalifica a una sola giornata, da scontare domenica contro il Sassuolo, per tornare in panchina contro la Lazio. Ma la squalifica potrebbe essere clamorosamente cancellata del tutto. Perché ci troviamo di fronte a un caso che farà giurisprudenza. Per la prima volta dopo Calciopoli la Procura potrebbe deferire un arbitro. La documentazione di cui è in possesso la Corte sportiva potrebbe avere conseguenze devastanti”.

La Corte avrà a disposizione anche il filmato de Le Iene.

“Il dossier conteneva i riflessi filmati di Sky e Dazn al quale si aggiungerà in queste ore il contributo de Le Iene, che sarà acquisito anche dalla Procura Federale e dalla Corte Sportiva d’Appello”.

Del resto, anche il referto arbitrale di Cremonese-Roma è lacunoso in più parti.

“Il referto arbitrale di Cremonese-Roma sembra contenere molte lacune e la Procura Federale – che due giorni fa ha ascoltato l’arbitro Piccinini e i due assistenti Galletto e Pagliardini – potrebbe chiedere una sanzione grave nei confronti di Serra, il cui comportamento sarebbe, anche per quello che è accaduto negli spogliatoi a fine gara, confermato anche dalle deposizioni dei numerosi testimoni convocati in tribuna. Se viene messo in discussione il referto arbitrale, saremo di fronte a un precedente giurisprudenziale unico. Già la sospensiva di una squalifica non era mai stata presa in considerazione”.

