19 ott 2023 15:09

SERSE COSMI SCENDE IN CAMPO CONTRO UN SUO EX GIOCATORE! L'ALLENATORE INTERVIENE NELLA CAMPAGNA ELETTORALE PER IL SINDACO DI PERUGIA E SI SCHIERA CONTRO DAVIDE BAIOCCO, ANCHE LUI EX "GRIFO" (CANDIDATO DAL SINDACO DI TERNI STEFANO BANDECCHI) – "L'UOMO DEL FIUME" TUONA: “ULTIMAMENTE VEDO IL SINDACO DI TERNI OCCUPARSI DELLA NOSTRA CITTÀ. MI PARE GIUSTO CHE DI PERUGIA CE NE OCCUPIAMO NOI PERUGINI