27 giu 2023 13:19

SHAKE THE SKATE! A COLLE OPPIO, A ROMA, LE FINALI DELLO SKATEBOARDING TOUR: NESSUN AZZURRO È RIUSCITO A RAGGIUNGERE I QUARTI, AUGUSTIN LAUTARO AQUILA, IL MIGLIOR ITALIANO, HA CHIUSO AL 39° POSTO - LA LECTIO DI DAGO SULLA CULTURA SKATE: “CON LO SKATE SI VA ALLA RICERCA DI QUELL'ACROBAZIA NON COME FINE, MA COME TERAPIA. OGNI VOLTA CHE SI IMPUGNA UNA TAVOLA, LO SKATER DIVENTA COME TESEO CHE SI INOLTRA NEL LABIRINTO PER DARE LA CACCIA AL MINOTAURO…" - LIBRO+FOTO BY MEZZELANI+VIDEO