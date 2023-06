SHAKIRA IN LOVE CON LEWIS HAMILTON: HA FINALMENTE SCAMBIATO LA TWINGO CON UNA FORMULA UNO! LA PRESENZA DELLA CANTANTE COLOMBIANA AL GRAN PREMIO DI SPAGNA NON È PASSATA INOSSERVATA. SECONDO IL "DAILY MAIL" IL SETTE VOLTE CAMPIONE DEL MONDO, DOPO AVER CONQUISTATO IL SECONDO POSTO, AVREBBE CENATO CON SHAKIRA IN UN RISTORANTE GIAPPONESE (LA MANO GALEOTTA NELLA FOTO) – QUALCHE SETTIMANA FA I DUE SONO STATI PIZZICATI A BORDO DI UNO YACHT AL LARGO DI MIAMI, CITTÀ DOVE SHAKIRA È TORNATA A VIVERE CON I FIGLI…

Flirt in corso tra Shakira e Lewis Hamilton? Nel giro di poco tempo i due sono stati avvistati più di una volta insieme, scatenando così fan e appassionati di gossip. La presenza della cantante colombiana al recente Gran Premio di Spagna di Formula 1 non è di certo passata inosservata. L'ex compagna di Gerard Piqué era ai box insieme ad altri ospiti Vip come la collega Rosalia e i calciatori Neymar e Lewandoski. Stando a quanto scrive il Daily Mail Hamilton, dopo aver conquistato il secondo posto, avrebbe cenato con Shakira in un ristorante giapponese. Insieme a loro anche alcuni amici.

Di una presunta love story tra Shakira e Lewis Hamilton si è iniziato a parlare qualche settimana fa, quando la prima è stata beccata al GP di Miami. Successivamente i due hanno condiviso una cena all'esclusivo Cipriani Downtown. Non solo: i paparazzi hanno pizzicato i due a bordo di uno yacht al largo di Miami, città dove Shakira è tornata a vivere con i figli Milan e Sasha dopo la rottura con Piqué. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito i pettegolezzi. I social intanto sono in fibrillazione: "Hai scambiato una Twingo con una Formula Uno, così si fa!", ha scritto un utente.

