28 giu 2023 09:03

SHAKIRA PARLA SOLO DI CORNA. E UN PO’ SE LE CHIAMA – “HO SCOPERTO CHE PIQUÉ MI TRADIVA DALLA STAMPA MENTRE MIO PADRE ERA IN TERAPIA INTENSIVA” – LA CANTANTE, OGGI IN LOVE CON LEWIS HAMILTON, PARLA DEL TRADIMENTO DELL’EX COMPAGNO – “MIO PADRE È VENUTO A BARCELLONA PER CONFORTARMI QUANDO ERO CONSUMATA DALLA TRISTEZZA PER LA MIA SEPARAZIONE E MENTRE ERA LÌ È STATO GRAVEMENTE FERITO IN UN INCIDENTE"