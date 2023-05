SI È CONCLUSA LA SOAP OPERA SUL RINNOVO DEL CONTRATTO DI RAFA LEAO: L’ATTACCANTE CLASSE 1999 RIMARRÀ AL MILAN CON UN MAXI AUMENTO DI STIPENDIO: 7 MILIONI NETTI ALL’ANNO (OGGI NE GUADAGNA "SOLO" 1,8) PIÙ 2 DI BONUS ALLA FIRMA – L’ANNUNCIO UFFICIALE DEL RINNOVO FINO AL 2028 NEI PROSSIMI GIORNI – LEAO, DOPO AVER “DISERTATO” IL MATCH DI ANDATA DELLA SEMIFINALE DI CHAMPIONS CONTRO L’INTER PER COLPA DI UN INFORTUNIO, GIOCHERÀ QUELLO DI RITORNO TRA 5 GIORNI?

Non ha fatto gol ieri notte in Champions League ma forse la notizia sul suo futuro contrattuale è ancora più preziosa per il Milan e per il calcio italiano. Già perché Rafa Leao, classe 1999 (a giugno prossimo festeggia 24 anni), portoghese di Almada, ha virtualmente sottoscritto il prolungamento del rapporto con il Milan con scadenza nel giugno del 2028 (news anticipata da gazzetta.it, ndr).

L’annuncio ufficiale non è imminente, sarà reso pubblico nei prossimi giorni, ma le parole di Maldini ne sono una plastica conferma («siamo vicini»). I termini dell’accordo, raggiunti con il paziente lavoro dell’area tecnica rossonera (Maldini e Massara), sono i seguenti: lo stipendio salirà a 7 milioni netti l’anno (invece che gli attuali 1,8 milioni) più 2 milioni di bonus alla firma.

[…] Alla conclusione positiva della lunga e tormentata trattativa sono risultati decisivi due fattori: 1) il fondamentale parere dell’interessato, Rafa Leao, che ha sempre dichiarato la propria intenzione a restare con il Milan per continuare la sua ascesa professionale; 2) il ruolo diplomatico svolto dal neo ad del Milan Giorgio Furlani […]

