17 feb 2023 13:52

SI METTE MALE PER IL BARCELLONA - AUMENTANO LE POLEMICHE PER IL PAGAMENTO DA PARTE DEL CLUB BLAUGRANA DI CIRCA 1,4 MILIONI DI EURO ALLA SOCIETÀ DI PROPRIETÀ DELL'EX VICEPRESIDENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LIGA, JOSÉ MARIA ENRIQUEZ NEGREIRA: IL QUOTIDIANO "EL MUNDO" HA PUBBLICATO I FAX INVIATI ALL'ALLORA PRESIDENTE, JOSEP BARTOMEU, IN CUI NEGREIRA MINACCIA DI RIVELARE LE IRREGOLARITÀ COMMESSE DAL BARCELLONA SE AVVESSE SOSPESO LE CONSULENZE MILIONARIE - IL PRESIDENTE DELLA LIGA, JAVIER TEBAS, HA PRECISATO CHE...