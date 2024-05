SI XAVI CHI PUO'! - TERREMOTO BARCELLONA: IL PRESIDENTE DEI BLAUGRANA JOAN LAPORTA STAREBBE VALUTANDO L'ESONERO DELL'ALLENATORE, XAVI HERNANDEZ - IL PATRON DEI CATALANI SI SAREBBE IMBESTIALITO CON L'EX CENTROCAMPISTA PER AVER PARLATO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DEL CLUB - SI TRATTEREBBE DI UN CLAMOROSO DIETROFRONT DI LAPORTA, CHE SI ERA SCAPICOLLATO PER CONVINCERE XAVI A RIMANERE DOPO CHE…

1. CALCIO: BARCELLONA CAMBIA IDEA, ORA LAPORTA VUOLE ESONERARE XAVI

xavi 1

(ANSA) - Ennesimo colpo di scena per il futuro di Xavi Hernandez sulla panchina del Barcellona, tornato clamorosamente in dubbio. Secondo la radio catalana Rac1, il presidente Joan Laporta ha deciso di esonerare l'allenatore dopo le dichiarazioni rilasciate in occasione della trasferta vinta 2-0 ieri sera sul campo dell'Almeria ultima in classifica: Xavi che ha sottolineato le difficoltà di competere con il Real Madrid in Spagna e con gli altri grandi club europei in Champions League nella prossima stagione per via dei problemi finanziari del Barcellona.

joan laporta, presidente del barcellona

Parole indigeste al presidente, anche perché solo poche settimane fa Laporta aveva confermato per la prossima stagione Xavi, convinto dalle grandi ambizioni del tecnico. Il quale durante quest'annata aveva annunciato il suo addio al termine della stagione, per poi cambiare idea. Ora a cambiare idea sembra essere il club catalano. Prima del dietrofront il nome di Xavi era stato accostato anche alle panchine di Ajax e Milan, che nel frattempo hanno dirottato le proprie attenzioni rispettivamente sull'italiano Francesco Farioli del Nizza e sul portoghese Paulo Fonseca (ex Roma) del Lille.

2. CLAMOROSO A BARCELLONA: XAVI A RISCHIO ESONERO DOPO ESSERE STATO CONFERMATO, IL MOTIVO

Estratto dell'articolo di Luca Montanari per www.eurosport.it

xavi 2

Poche settimane dopo la conferma di Xavi allenatore del Barcellona per la stagione 2024/2025, il presidente Joan Laporta starebbe meditando per dare l'addio all'ex centrocampista blaugrana già a fine campionato. A suscitare la rabbia del proprietario del club le parole del tecnico in una delle ultime conferenze stampa. […]

"Il tifoso del Barça deve capire che la situazione è molto difficile, soprattutto a livello economico, per competere con i migliori concorrenti, sia di Madrid in Spagna che in Europa. Abbiamo una situazione economica che non ha nulla a che vedere con quella di 25 anni fa, quando l'allenatore veniva a dire: "Voglio questo e quest'altro". Ora non è più così"

JOAN LAPORTA

Il quotidiano spagnolo ritiene che queste parole siano state interpretate dal presidente come un forte sentimento di rassegnazione, al punto che Laporta non ha nemmeno viaggiato insieme alla squadra in trasferta. Diversi giornalisti iberici confermano l'ipotesi che il proprietario del Barcellona stia meditando per un addio a Xavi sulla panchina blaugrana a fine stagione. Al suo posto la candidatura più forte propende per l'attuale tecnico della squadra B, Rafa Márquez. […]

