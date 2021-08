E SIAMO A 39! - ALTRA MEDAGLIA PER L'ITALIA A TOKYO 2020: ABRAHAM CONYEDO HA VINTO IL BRONZO NELLA LOTTA, CATEGORIA 97KG. IL LOTTATORE DI ORIGINE CUBANA HA BATTUTO IL TURCO SOULEYMAN KARADENIZ AI PUNTI PER 6-2… - VIDEO

Marco Gentile per "www.ilgiornale.it"

abraham conyedo 7

Altra medaglia per l'Italia a Tokyo 2020: Abraham Conyedo ha vinto la medaglia di bronzo nella lotta, categoria 97kg. Il lottatore di origine cubana ha battuto il turco Souleyman Karadeniz ai punti per 6-2. Il match è stato tirto ed intenso con l'azzurro in svantaggio fino a 40 secondi dalla fine.

Quando tutto sembrava perso Conyedo mette a segno una grande mossa da quattro punti che gli è valsa la meritata medaglia di bronzo, la numero 39 complessiva per gli azzurri. Conyedo si è dunque regalato la medaglia riscattando la sconfitta ai quarti di finale del torneo di lotta libera della categoria 97 kg grazie a una prestazione efficace nel ripescaggio contro il canadese Steen (4-2 il punteggio).

abraham conyedo 6

Il riscatto

Abraham De Jesus Conyedo Ruano, per tutti conosciuto come Abramo, è nato a Villa Clara il 7 ottobre del 1993 e la lotta è sempre stata la vita di questo ragazzo serio e professionale ma anche religioso. Fino all'età di 22 anni, ovvero fino al 2015, difende la bandiera cubana trionfando ai Giochi Olimpici Giovanili di Singapore nel 2010 e poi ai Panamericani nel 2015.

abraham conyedo 3

Tre anni dopo comincia il suo iter per ottenere la cittadinanza italiana mettendosi in evidenza con due bronzi, uno mondiale nel 2018 a Budapest e uno europeo nel 2020 a Roma e grazie a questi successi ha ottenuto la cittadinanza italiana per meriti speciali.

abraham conyedo 5 abraham conyedo 8 abraham conyedo 2 abraham conyedo 4 abraham conyedo 1