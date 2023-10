22 ott 2023 23:00

SIAMO ALLEGRI! COLPACCIO DELLA JUVE DI GATTI, RUGANI E KEAN A SAN SIRO: IL GOL DELL'EX LOCATELLI (MA IL TIRO E’ STATO DEVIATO) AFFONDA UN MILAN IN 10 DALLA FINE DEL PRIMO TEMPO, IL TANTO CONTESTATO (DAGLI JUVENTINI) ALLEGRI E’ A -2 DALL'INTER PRIMA IN CLASSIFICA - ROSSONERI CON UN UOMO IN MENO PER 50 MINUTI: ESPULSO THIAW PER UN FALLO SU KEAN AL 40ESIMO DEL PRIMO TEMPO - LO SHOW DI "ACCIUGHINA": SI TOGLIE GIACCA E CRAVATTA E SCAPOCCIA CON I SUOI CHE NON RIESCONO A GESTIRE IL PALLONE. POI URLA "VA A CAGARE" (CON CHI CE L'AVEVA?) E TORNA PRIMA DEL FISCHIO FINALE NEGLI SPOGLIATOI...