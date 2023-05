22 mag 2023 21:17

SIAMO SU SCHERZI A PARTE? PER IL CASO PLUSVALENZE LA JUVE BECCA 10 PUNTI DI PENALIZZAZIONE - NEDVED PROSCIOLTO - I GIUDICI DELLA CORTE FEDERALE D’APPELLO HANNO RIDOTTO LA SANZIONE RISPETTO AGLI 11 PUNTI CHIESTI QUESTA MATTINA DALLA PROCURA FIGC. CORSA CHAMPIONS FALSATA PER I BIANCONERI E LE ALTRE SQUADRE IN LOTTA. COSA FARA' L'UEFA ORA CHE NON VUOLE LA JUVE NELLE COPPE? - ATTENZIONE: L’UDIENZA PER L’ALTRA INCHIESTA LEGATA ALLA MANOVRE STIPENDI SI TERRÀ IL 15 GIUGNO...





Estratto dell’articolo di E. Esposito - V. Piccioni per gazzetta.it paratici nedved agnelli cherubini Juve-Milan con in palio la Champions. La penalizzazione di 10 punti decisa stasera dalla Corte federale d’Appello per il caso plusvalenze amplifica l’importanza della sfida con i rossoneri in programma domenica prossima. Se i bianconeri vinceranno questa sera ad Empoli andrebbero infatti a 62 punti superando Roma e Atalanta e piazzandosi dunque al quinto posto a 2 punti dal Milan. Battendoli nello scontro diretto riuscirebbe quindi a tornare in piena zona Champions. NEDVED PROSCIOLTO I giudici della Corte - in una composizione diversa rispetto a quella che il 20 gennaio aveva dato il famoso -15 - hanno dunque deciso di intervenire sulla richiesta fatta in mattinata il capo della Procura Figc Giuseppe Chinè che aveva chiesto 11 di penalizzazione. Prosciolti i sette ex dirigenti e consiglieri del CdA bianconero per cui l’accusa aveva chiesto otto mesi. ANDREA AGNELLI CON PAVEL NEDVED E MAURIZIO ARRIVABENE Il nome che balza all’occhio è quello di Pavel Nedved, oltre a lui accuse cadute nei confronti di Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano. Restano invece le pesanti inibizioni per Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene, già passate in giudicato dopo il Collegio di Garanzia. STIPENDI IL 15 GIUGNO — Intanto è stata fissata la data dell’udienza del secondo filone, quello legato alle manovre stipendi, rapporti con agenti e partnership: si terrà il 15 giugno. PAVEL NEDVED E ANDREA AGNELLI DIETRO SZCZESNY