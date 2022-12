SIAMO ALLE SOLITE: LE SQUADRE INGLESI SPENDONO E SPANDONO, IL RESTO D'EUROPA STRINGE LA CINGHIA - I CLUB DI PREMIER LEAGUE INIZIANO LE LORO SPESE PAZZE NEL MERCATO INVERNALE - IL LIVERPOOL HA SGANCIATO QUASI 50 MILIONI PER L'OLANDESE CODY GAKPO, IL CHELSEA AVREBBE OFFERTO CIRCA 130 MILIONI PER ENZO FERNANDEZ (E NE HA GIÀ SPESI 12 PER FOFANA DEL MOLDE) , MENTRE L'ARSENAL STA PER SBORSARNE 60 PER MUDRYK DELLO SHAKHTAR DONETSK - DI QUESTO PASSO, COMPETERE CON I CLUB D'OLTREMANICA SARÀ IMPOSSIBILE…

Matteo De Santis per “la Stampa”

cody gakpo 3

Non esistono più stagioni di spending review sul mercato, estivo o invernale che sia, nella ricca Premier League. Neanche il tempo di rimuginare sul Mondiale appena finito, accogliere i reduci dal Qatar nelle basi dei club e ricominciare a giocare per qualcosa che conta, prima in Coppa di Lega e dal tradizionale Boxing Day di Santo Stefano in campionato, che in Inghilterra si spara un botto dietro l'altro. Tanto per dimostrare al resto d'Europa, fatta eccezione per Psg, Real, Barça e Bayern, che una Superlega, per qualità dei giocatori e quantità di denari in circolazione, c'è già.

cody gakpo 2

Un rapporto di forza (non solo economica) che permette anche a due colossi messi pubblicamente in vendita, a prezzi tutt' altro che da saldo, come Liverpool e Manchester United di spendere e spandere tranquillamente. Anzi il primo colpo post Mondiale lo ha messo a segno proprio Klopp, particolarmente specializzato nell'acquisire pezzi grossi nei mercati invernali (Van Dijk nel 2018, Luis Diaz dodici mesi fa), beffando Ten Hag nella corsa a Cody Gakpo, 55 reti e 50 assist in 159 partite con il Psv Eindhoven, con un assegno da quasi 50 milioni subito (bonus inclusi).

enzo fernandez 2

Manchester United superato dopo un lungo corteggiamento nel giro di 24 ore: il Liverpool, capendo che altre situazioni si stavano complicando, si è preso e portato a casa l'olandese. Lasciando sul groppone dei Red Devils, coloro che hanno inaugurato questa sessione scaricando Cristiano Ronaldo, l'incombenza di trovare un attaccante utile alla causa di Ten Hag: nel listone dei nomi seguiti, comprendenti anche Aubameyang e Depay, spunta anche l'ex juventino Morata.

Questo perché lo United davanti si accontenterebbe di un prestito, visto che l'investimento pesante vorrebbe farlo su Enzo Fernandez, prezzato dal Benfica 120 milioni. Almeno direbbe la clausola, ma le vie del mercato potrebbero anche superarla. Il Chelsea sarebbe già arrivato a 127, ma pagabili in più rate.

david dakro fofana 2

L'asta, per la gioia dei banditori Benfica e River Plate (a cui spetta una percentuale della vendita), è servita: in testa United e Chelsea, in lizza anche per Joao Felix (in uscita dall'Atletico Madrid) grazie ai rapporti privilegiati con il superagente Jorge Mendes, mentre il Liverpool, tra i primi ad interessarsi al lotto, segue a distanza.

Un passo indietro, ma non del tutto, perché Jurgen Klopp spera ancora di poter convincere Jude Bellingham a non traslocare a giugno dal Borussia Dortmund al Real Madrid, con cui ha già trovato un accordo di massima per un quinquennale da 10 milioni a stagione. Il Manchester City ha già stanziato le cifre per lanciare l'assalto a Josko Gvardiol in estate: 130 milioni al Lipsia e stipendio da 12 milioni annui per il difensore croato, nei radar anche di Chelsea e Real.

mykhaylo mudryk 1

Per l'immediato, invece, il Chelsea ha investito 12 milioni per David Datro Fofana, punta ventenne ivoriana proveniente dal Molde (l'ultima squadra norvegese di Haaland), e punta il difensore francese Badiashile del Monaco, mentre l'Arsenal capolista sta per sborsarne 60 per Mykhaylo Mudryk, talentino ucraino (classe 2001) dello Shakhtar Donetsk. Robe da ricchi inglesi.

enzo fernandez 1 david dakro fofana 1 cody gakpo 5 cody gakpo 4 mykhaylo mudryk 2