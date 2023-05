5 mag 2023 10:39

SILVIO, IL CAVALIERE AZZURRO! – BERLUSCONI, DAL LETTO DELL’OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO, FA I COMPLIMENTI ALLA SQUADRA DI SPALLETTI PER LA VITTORIA DELLO SCUDETTO: “MI SONO SEMPRE CONSIDERATO UN NAPOLETANO NATO A MILANO. FORZA NAPOLI, VE LO MERITATE! SIAMO TUTTI CON VOI, EVVIVA!” – UNA LEZIONE DI STILE E SPORTIVITÀ ALLA JUVENTUS, CHE SU TWITTER HA ROSICATO: “VISTI I TANTI COMPLIMENTI RICEVUTI IN QUESTI ANNI NON POTEVAMO ESIMERCI. CONGRATULAZIONI!”