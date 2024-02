SIMONA NUOTA NELL’ORO – AI MONDIALI DI DOHA SIMONA QUADARELLA VINCE L’ORO NEL 1.500 STILE LIBERO, BISSANDO IL SUCCESSO DEL 2019 A GWANGJU, E CONQUISTA IL PASS PER LE OLIMPIADI – NELLA CLASSIFICA AZZURRA DEI PLURIMEDAGLIATI, LA 25ENNE SALE AL TERZO POSTO, A QUOTA 6, COME THOMAS CECCON, DOPO L’INARRIVABILE FEDERICA PELLEGRINI E GREGORIO PALTRINIERI...

Estratto dell’articolo di Stefano Arcobelli per www.gazzetta.it

simona quadarella - oro ai mondiali di doha nei 1500 stile libero

Quadarella show. Uno spettacolo d'oro nella gara più lunga, massacrante in piscina: i 1500. Un oro bis ai Mondiali di Doha come nel 2019 a Gwangju. La venticinquenne portacolori dell'Aniene allenata da Christian Minotti parte subito in testa: ai 100 vira in 1'00"45, ai 200 in 2'03"87, sempre stretta tra la cinese e la tedesca. L'incedere della romana (ai 400 in 4'10"51) grazie a frequenze più alte è molto efficace e il distacco comincia a crescere sulle rivali. La progressione è crescente, la testa della gara è al sicuro adesso con una media sotto i 32", l'unica a riuscirci.

Al passaggio degli 800, Simona ha mezzo oro in 8'22"49. Nella seconda parte, Simona si distende nel suo monologo. Ai 1200, l'ultimo passaggio più delicato viaggia in 12'12"36. Ormai è fatta anche se la bracciata si accorcia: negli ultimi 300 metri può nuotare pensando solo al tempo, al trionfo, ai Giochi guadagnati. È un titolo bis in 15'46"99 (non distante dal suo record italiano di 15'40"89) con un margine mostruoso sulla cinese a 9"63 e sulla tedesca a 10"56.

[…] Nella classifica azzurra dei plurimedagliati dopo Federica Pellegrini 11 (con 6 ori), Gregorio Paltrinieri 8, ora con Thomas Ceccon a quota 6 c'è lei, staccati Rosolino a 5 e Magnini a 4. Nella finale dei 200 sl, ancora una impresa sudcoreana, stavolta firmata da Hwang Sunwoo, che in 1'44"75 batte il lituano Danas Rapsys (1'45"05, in semifinale 1'44"96) e l'americano Luke Hobson. L'oro di 200 e 400 sl è made in Corea. Sembrano tornati i tempi di Park tae Hwan...

