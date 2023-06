SIMONE INZAGHI HA PERSO LA COPPA E HA TROVATO UN PO' DI CONSIDERAZIONE - NONOSTANTE LA SCONFITTA IN FINALE DI CHAMPIONS CONTRO IL CITY, L'ALLENATORE DELL'INTER È RIUSCITO A FAR RICREDERE I SUOI DETRATTORI - I MEDIA INGLESI RIPETONO "RISPETTO PER INZAGHI" E ANCHE PEP HA DOVUTO AMMETTERE LA LEZIONE DI TATTICA DEL TECNICO NERAZZURRO - SOLO NOI ITALIANI SIAMO RIMASTI GLI UNICI A SPERNACCHIARLO…

Estratto dell'articolo di Marco Imarisio per il “Corriere della Sera”

SIMONE INZAGHI INTER MANCHESTER CITY.

Per una volta si comincia dalla fine. Dai colleghi inglesi che lasciano la sala stampa dello stadio Ataturk e ripetono con tono ammirato una frase, […] agli […] italiani. «Put some respect on Inzaghi’s name». Lo chiamavano Limone. Oppure Spiaze, con riferimento a un accenno di zeppola neppure troppo accentuato nella pronuncia. Anche i suoi stessi tifosi, quelli che sabato sera lo hanno ringraziato sotto la Curva dell’Ataturk. Accadeva poco tempo fa. Non sono neppure passati tre mesi da quando lo Spezia gli mangiò il tredicesimo punto su 15 disponibili nel 2023. Uomo da coppa, anzi da coppetta, uno specialista.

SIMONE INZAGHI INTER MANCHESTER CITY.

[…] L’allenatore inodore e insapore, pure questo è stato detto e scritto, ha fatto un capolavoro, che non gli verrà riconosciuto fino in fondo, perché il vincitore prende tutto. […] ’ha incartata all’Einstein del calcio. A Pep Guardiola, che per 60 minuti buoni non ci ha capito niente, e lo ha pure riconosciuto. Lui invece non ha sbagliato nulla, sfiorando una delle più grandi imprese calcistiche di sempre. Ma […]Quando hai una etichetta sulla schiena, l’Italia è il posto peggiore per scucirtela.

SIMONE INZAGHI INTER MANCHESTER CITY.

Se davvero questo gioco insegna l’arte della vita, nulla come la parabola di Simone Inzaghi può spiegarci come chiunque può esserci maestro, e che l’unico scandalo sta nell’arroganza di chi giudica esercitando il pregiudizio. Noi siamo quelli che andarci vicino non conta, vale solo per le bocce, come sostengono tanti slogan crudeli che in queste ore prendono in giro l’Inter. E lo sappiamo che è sbagliato, eppure perseveriamo, è un nostro problema.

SIMONE INZAGHI INTER MANCHESTER CITY.

[…] Per una impresa che non verrà dimenticata, anche se non rimarrà negli albi d’oro. Inzaghi è cresciuto in questo ambiente nostrano, a suo modo ne è un prodotto. Sa che i quarti di nobiltà arrivano solo con la vittoria piena. La scorsa notte, quando infine gli è stato chiesto se si sente di essere diventato un allenatore di spessore internazionale dopo aver subito tante critiche, ha risposto con una sorta di rassegnata umiltà. Lo dirà il tempo, e lo direte voi giornalisti, ha detto. […]

SIMONE INZAGHI INTER MANCHESTER CITY.

l’allenatore catalano, che più di ogni altro incarna la superiorità di un certo modo di intendere il calcio, ha ricevuto una lezione di tattica, impartita da una squadra più debole, che ha saputo però gettare sabbia nei raffinati ingranaggi del City. Mancò la fortuna. Non Simone Inzaghi da Piacenza, che ieri ha mostrato anche quello spessore umano che talvolta non gli viene riconosciuto. […]