Salvatore Riggio per corriere.it

simone inzaghi

Simone Inzaghi è risultato positivo al Covid. L’allenatore dell’Inter, come si legge sul comunicato del club di viale Liberazione, «seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario». Da quando è partita l’ondata Omicron, è il quarto caso nello spogliatoio nerazzurro. Quasi un mese fa erano risultati negativi – poi guariti e regolarmente tornati arruolabili – Cordaz, Satriano e Dzeko, che è tornato al gol contro il Venezia, sabato 22 gennaio, segnando la rete della vittoria a 90’ (2-1).

Per Simone Inzaghi è la seconda volta. Nell’aprile 2021, quando ancora allenava la Lazio, era risultato positivo ed era asintomatico. Invece, ci furono momenti di apprensione per la moglie, Gaia Lucariello. La donna fu ricoverata all’ospedale Spallanzani di Roma per una forte tosse (il timore era che potesse insorgere una polmonite). «Tutti contagiati in famiglia. Stiamo bene e in isolamento», le parole con cui la Lucariello aveva annunciato su Instagram la positività. Poi la guarigione e il trasferimento a Milano con Simone Inzaghi pronto a iniziare l’avventura all’Inter.

simone inzaghi

In questo gennaio 2022 il tecnico nerazzurro ha conquistato la Supercoppa Italiana vincendo 2-1 contro la Juventus (Sanchez al 120’, il 12 gennaio), ha strappato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia (3-2 ai supplementari contro l’Empoli, 19 gennaio) e staccato il Milan in classifica, ora secondo (in compagnia del Napoli) a -4. Ma l’Inter ha una gara in meno.

simone inzaghi gaia lucariello