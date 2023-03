SIMONE INZAGHI TRABALLA – LA DIRIGENZA DELL’INTER SI INTERROGA SUL FUTURO DELL’ALLENATORE: LA PARTITA CONTRO IL PORTO PESA MOLTO, MA IL TECNICO POTREBBE PARTIRE A FINE STAGIONE A PRESCINDERE DAL PASSAGGIO AI QUARTI – I PASSI FALSI IN CAMPIONATO METTONO A RISCHIO LA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS - IL RENDIMENTO DIFENSIVO IN TRASFERTA, LA DIFFERENZA TRA CAMPIONATO E COPPA, L’INFLESSIBILITÀ TATTICA E LA GESTIONE DELLE FORZE E DELLE ROTAZIONI: I PUNTI INTERROGATIVI SONO TANTI…

Quasi stucchevoli, questi day after dell’Inter. […]. Ieri a pranzo, […] la dirigenza nerazzurra al completo ha avuto modo di approfondire con Simone Inzaghi i perché dell’ennesimo passo falso. Quel che cambia, di questi confronti del giorno dopo, è la sfumatura del grigio. Sempre più verso il nero, intorno alla figura dell’allenatore. Che la partita con il Porto pesi molto sul suo futuro è cosa nota. Il tempo, però, ha fatto sì che i dubbi esistano a prescindere da quel che accadrà martedì in Portogallo. E sono dubbi figli dei risultati e di un’Inter che non migliora. […]

Intanto la preoccupazione monta: l’arrivo nei primi quattro posti è vitale per la continuità aziendale e, di conseguenza, anche per quella sportiva del club. Il ridimensionamento sarebbe un passo obbligato. La preoccupazione è a tutti i livelli, a partire dalla presidenza, che pure ha sempre supportato l’allenatore. […] La società è convinta anche oggi, […] di aver allestito l’organico più forte della Serie A. […] Potenziale peraltro dimostrato a più riprese nelle grandi partite.

[…] sono quattro i punti interrogativi intorno al rendimento dell’Inter che si possono evidenziare. E che la stessa società, a tutti i livelli, non può non aver notato. Il primo, il più importante, chiama in causa le motivazioni. Due punti conquistati tra Monza, Sampdoria, Empoli, Bologna e Spezia […] L’Inter non riesce a vincere quando dovrebbe. […]

Il rendimento in trasferta è disastroso: solo Salernitana e Cremonese hanno incassato più delle 24 reti dell’Inter. […]Perché a San Siro queste difficoltà non emergono? Perché, probabilmente, cambia l’atteggiamento degli avversari, meno portati a offendere. E così il “difetto” si nota meno.

Lo scorso anno l’Inter pagò carissima la flessione tra febbraio e marzo, che costò una buona fetta di scudetto. La speranza del club nerazzurro è che i punti persi in queste settimane non costino la qualificazione Champions. La gestione delle forze ha portato a spremere alcuni protagonisti, […]Ci sono poi giocatori che mai hanno raggiunto il loro picco di rendimento, Brozovic e Lukaku su tutti. Certo, l’allenatore non è neppure aiutato da diverse situazioni contrattuali aperte, irrisolte. Ma perché insistere su alcune soluzioni e non provarne altre? […]

Il punto, l’ultimo, è che l’Inter è sempre uguale a se stessa. A La Spezia qualcosa si è mosso, […] Ma sono sembrate mosse più dettate dal momento che da altro. […] È il retrogusto amaro dell’ennesimo day after. Nel quale le cose vengono spiegate, ma pure pesate. E non è Oporto il cuore del problema. È il contorno che alla fine diventa primo piatto, il problema.