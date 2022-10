SINGAPORE THRILLER: PEREZ VINCE A SINGAPORE NONOSTANTE 5 SECONDI DI PENALITÀ. FERRARI SUL PODIO CON LECLERC E SAINZ - IL MESSICANO DELLA RED BULL SI IMPONE AL TERMINE DI UN GP CHE INIZIA IN RITARDO A CAUSA DELLA PIOGGIA E CHE REGALA MOLTE INTERRUZIONI. LA PENALITÀ PER NON AVER RISPETTATO LA DISTANZA DALL'ULTIMA SAFETY CAR NON LO PREGIUDICA. SETTIMO VERSTAPPEN - VIDEO: PEREZ BRUCIA LECLERC ALLA PARTENZA

Sergio Perez su Red Bull ha vinto il gran premio di Singapore, 17/a prova del mondiale di Formula 1.

Alle spalle del messicano le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Il leader del mondiale Max Verstappen ha chiuso la sua gara al settimo posto. Sergio Perez ha vinto il gran premio di Singapore ma è sotto investigazione per non avere rispettato la distanza dalla Safety car. La FIA ha rimandato la decisione a dopo la bandiera a scacchi. Se il messicano dovesse subire una penalizzazione in secondi potrebbe cambiare l'ordine d'arrivo

BINOTTO: 'DUE INFRAZIONI PEREZ, CI ASPETTIAMO PENALITÀ'

"Perez è sotto investigazione per due infrazioni analoghe commesse in due diverse Safety Car. La decisione sarà presa entro mezz'ora. Noi ci aspettiamo che la penalità arrivi, per coerenza con quello che è stato fatto in passato". Così ai microfoni di Sky Sport il team principal della Ferrari, Mattia Binotto sull'investigazione a Sergio Perez che alle 17.55 sarà a colloquio con i commissari di gara.

Una penalizzazione per il pilota della Red Bull potrebbe cambiare l'ordine d'arrivo del gran premio di Singapore. "Il grande dispiacere è per la partenza di Leclerc - ha aggiunto Binotto - aveva avuto un buono scatto ma purtroppo ha avuto un pattinamento. Oggi la macchina andava bene, siamo stati competitivi. Abbiamo avuto il coraggio di montare presto le gomme da asciutto"

LECLERC: 'BRUTTA PARTENZA, È STATA UNA GARA DIFFICILE'

"Ho fatto una brutta partenza che mi ha costretto ad inseguire, è stata una gara molto difficile": così al termine del gran premio di Singapore Charles Leclerc commenta il suo secondo posto. Terza l'altra Ferrari, quella di Carlos Sainz. "E' stata molto dura- le parole dello spagnolo - non sono mai riuscito a trovare il ritmo sul bagnato e non sono mai riuscito a sfidare i primi due. Quando ti manca la fiducia ti devi accontentare e io mi sono accontentato del terzo posto. Peccato non aver vinto ma è un ottimo risultato per la squadra".

Pioggia forte a Singapore

Una pioggia molto forte si e' abbattuta sul circuito di Singapore, e al momento la partenza del Gp di Formula 1, prevista per le 14, e' ritardata in attesa di indicazioni certe della Fia. La direzione di gara ha annunciato che la nuova partenza del Gp di Singapore e' fissata per le 21.05 locali, le 15.05 italiane.

