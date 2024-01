SINISA ERA MIO PADRE! A UN ANNO DALLA MORTE DI MIHAJLOVIC, SUO FIGLIO MIROSLAV, OGGI ALLENATORE, RISPOLVERA IL RICORDO DELL'ULTIMA COSA FATTA COL PADRE: “UNA CAMMINATA DI UNA DECINA DI CHILOMETRI. IO E LUI, SOTTO IL DILUVIO. QUALCUN ALTRO AL SUO POSTO SAREBBE RIMASTO A CASA, LUI INVECE ERA COME UN LEONE IN GABBIA. LA VERITÀ È CHE, PER QUANTO TU POSSA ESSERLO, QUANDO ARRIVA QUEL MOMENTO È DURA. MIA MADRE NON CI FA VEDERE CHE STA MALE PERCHÉ È…”

Da fanpage.it

Il tatuaggio che Miroslav porta addosso raffigura papà Sinisa intento a calciare una punizione. Ogni tanto lo accarezza e gli dà un'emozione particolare. Ripensa agli ultimi istanti, a quella camminata sotto una pioggia battente fatta una settimana prima di morire. E sembra ieri. "Abbiamo percorso una decina di chilometri. Io e lui, sotto il diluvio. Ma lui, niente… mi disse: aspettiamo che smetta e ripartiamo. Era molto magro. Qualcun altro al suo posto sarebbe rimasto a casa, lui invece era come un leone in gabbia".

A un anno di distanza dalla morte di Mihajlovic il figlio conserva intatti tutti i ricordi di una vita del padre, quello vergato sulla pelle è molto più di un simbolo e per niente un vezzo. L'uomo e il calciatore sono ancora accanto a lui: "In campo lo sento vicino – dice il giovanotto, 23 anni, che è assistente tecnico dei ragazzini dell'Urbetevere -. È stato un anno difficile ma l'incarico che ho mi ha aiutato molto. Ho avuto la possibilità di staccare e al tempo stesso di restare legato a lui. Papà mi ha insegnato a inseguire le mie passioni e anche se molti pensano a me come ‘il figlio di' non m'importa. Io amo il lavoro che faccio e vado avanti come Miro".

(….)

L'esempio della madre, Arianna Rapaccioni, lo ha colpito molto. "Mamma non ci fa vedere che sta male, perché è una donna forte – ha aggiunto Miro -. So che lo fa per noi, so cosa prova davvero. Io e miei fratelli cerchiamo di farla stare meglio".

"Eravamo pronti. Ma la verità è che, per quanto tu possa esserlo, quando arriva quel momento è dura e basta. Tutti ti cercano, la realtà è che vorresti solo sparire. Ringrazio ancora quanti ci hanno mostrato affetto, in particolare Deki (Stankovic, ndr). Lui e papà erano fratelli, per noi è uno zio".

