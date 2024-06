24 giu 2024 14:03

SINNER, CHE CUCCIOLONE! DOPO IL TRIONFO A HALLE, IL PRIMO PENSIERO DI JANNIK E’ PER LA FIDANZATA ANNA KALINSKAYA – “PURTROPPO LA MIA RAGAZZA HA PERSO CONTRO PEGULA A BERLINO AL TERMINE DI UNA GARA PAZZESCA E MI DISPIACE TANTO PER LEI. ANCHE ANNA, PERÒ, HA AVUTO UNA GRANDE SETTIMANA, PECCATO SOLO PER IL FINALE” – LA TENNISTA RUSSA PRIMA DELLA FINALE AVEVA DETTO: “STO CERCANDO DI GIOCARE BENE ED ESSERE BRAVA COME JANNIK…”