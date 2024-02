17 feb 2024 21:27

SINNER FA LA STORIA: A ROTTERDAM L’AZZURRO SPAZZA VIA GRIEKSPOOR, VA IN FINALE E SI ASSICURA IL NUMERO 3 AL MONDO (PRIMO ITALIANO DI SEMPRE NELL'ERA OPEN) - JANNIK È SICURO DI ENTRARE NELLA TOP 3 DAL 26 FEBBRAIO, MA SE DOMANI BATTERÀ IN FINALE DE MINAUR COME NEI PRECEDENTI SEI INCONTRI, LO DIVENTERÀ GIÀ LUNEDÌ - JANNIK ALLUNGA LA SUA STRISCIA VINCENTE ARRIVANDO A 14 MATCH VINTI DI FILA. NEGLI ULTIMI 4 MESI HA PERSO SOLO CON DJOKOVIC A TORINO... - VIDEO