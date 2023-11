25 nov 2023 20:17

SINNER DA LEGGENDA! (E ADESSO REGALACI L’INSALATIERA D'ARGENTO)! TERZA VITTORIA (STAVOLTA IN DOPPIO) CONTRO DJOKOVIC IN 11 GIORNI PER JANNIK CHE PORTA DOPO 25 ANNI L’ITALTENNIS IN FINALE DI COPPA DAVIS – SINNER IN COPPIA CON SONEGO LIQUIDA IN DUE SET LA COPPIA SERBA (ANCHE SE KEZMANOVIC E’ PIU’ UNA ZAVORRA CHE UNA SPALLA PER DJOKO) - DOMANI ULTIMO ATTO CONTRO LA BESTIA NERA AUSTRALIA – BERTOLUCCI: “SONO CONTENTO CHE ABBIATE SCOPERTO NELL’ULTIMA SETTIMANA SINNER. SUL CARRO PERÒ AVRETE, IN QUANTO RITARDATARI, SOLO POSTI IN PIEDI” - VIDEO