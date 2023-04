13 apr 2023 13:54

SINNER NON MOLLA MAI! ANNULLA UN MATCH POINT A HURKACZ E CONQUISTA I QUARTI - DOPO AVER PERSO IL PRIMO SET 6-3, JANNIK RIACCIUFFA IL MATCH AL TIE-BREAK DEL SECONDO SET E DILAGA NEL TERZO. PER SINNER, CHE HA VINTO PER L'OTTAVA VOLTA IN CARRIERA UN INCONTRO SALVANDO UN MATCHPOINT, E’ IL SESTO QUARTO DI FINALE IN STAGIONE SU 7 TORNEI GIOCATI! ORA AFFRONTERA’ IL VINCENTE TRA DJOKOVIC E MUSETTI