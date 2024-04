SINNER E’ UN CAMPIONE DI STILE O UN GIOCATORE ANCORA POCO MALIZIOSO? QUEL CANNIBALE DI DJOKOVIC SI SAREBBE COMPORTATO ALLO STESSO MODO? NONOSTANTE LA CLAMOROSA SVISTA DEL GIUDICE DI SEDIA CONTRO TSITSIPAS, JANNIK AVREBBE POTUTO FERMARE SUBITO IL GIOCO E CHIEDERE ALL’ARBITRO DI INTERVENIRE PER CORREGGERE LA DECISIONE (CHE LO AVREBBE PORTATO SUL 4-1 NEL TERZO SET) - MA L’AZZURRO HA PREFERITO GIOCARE. "TUTTI COMMETTONO ERRORI. BISOGNA ACCETTARLI COL SORRISO. MA NON È FACILE" – VIDEO

Jannik Sinner è stato penalizzato da un evidente errore arbitrale nella semifinale di Montecarlo contro Tsitsipas. L'arbitro non si è accorto di una pallina finita ampiamente fuori che avrebbe permesso al tennista italiano di allungare il suo vantaggio sul greco. Lo stesso Jannik nell'episodio è stato troppo "buono" preferendo giocare più che fermarsi immediatamente.

L'episodio contestato si è verificato su una "sanguinosa" palla break per Sinner, che si sarebbe potuto sul 4-1 con il servizio poi a suo favore per ipotecare terzo set e partita. Un doppio fallo di Tsitsipas, con una seconda di servizio ampiamente out, non si è concretizzato perché il giudice di linea e quello di sedia non si sono accorti di quanto la palla fosse finita lontano dalla linea.

Una beffa per Sinner che ha perso poi il punto e la chance di allungare, arrendendosi poi anche alla sfortuna dei problemi fisici. Jannik si è lamentato con l'arbitro, in maniera civile, ma senza nascondere il suo disappunto. Una decisione difficile da digerire per lui, che in realtà si sarebbe dovuto fermare subito dopo la palla finita fuori. In questo modo avrebbe potuto chiedere al giudice di sedia di scendere dalla sua postazione per vedere il segno. A meno di clamorose e ulteriori sviste, sarebbe stato impossibile non vedere come la palla fosse fuori, con tanto di ufficializzazione del 4-1.

Invece il tennista numero due al mondo si è concentrato sul gioco, dimostrando di essere poco "malizioso".

