19 feb 2023 18:41

SINNER SI ARRENDE IN FINALE A UN SONTUOSO MEDVEDEV MA L’ITALTENNIS HA RI-TROVATO UN GRANDE TALENTO - JANNIK NON RIESCE A FARE IL BIS DOPO IL TRIONFO DI MONTPELLIER: VINTO IL PRIMO SET 7-5, È CROLLATO DI FISICO E DI TESTA E IL RUSSO EX NUMERO 1 AL MONDO LO HA RIBALTATO CON UN DOPPIO 6-2 – BERTOLUCCI: “C’È VOLUTO UNA VERSIONE DI LUSSO DI MEDVEDEV PER AVER RAGIONE DI UN CORAGGIOSO SINNER”