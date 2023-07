9 lug 2023 18:57

SINNER, THE WINNER! - NEI QUARTI DI FINALE DI WIMBLEDON, PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO, SBUCA IL BARONE ROSSO: IL TENNISTA LIQUIDA IL COLOMBIANO GALAN IN TRE SET CHIUDENDO IL MATCH CON UN 7-6, 6-4, 6-3 - L'ITALIANO HA SPRECATO TROPPE PALLE BREAK E DOVRÀ AGGIUSTARE IL TIRO SE NON VUOLE PERDERE L’OCCASIONE DI PRESENTARSI IN SEMIFINALE PER LA RIVINCITA SULL’ERBA CON DJOKOVIC…