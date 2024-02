16 feb 2024 12:22

SINNER VEDE IL TERZO POSTO NELLA CLASSIFICA ATP – IL PRODE JANNIK PRONTO AL SORPASSO SU MEDVEDEV CHE NON SCENDERÀ IN CAMPO A DOHA – IL TENNISTA AZZURRO SALIREBBE DI UNA POSIZIONE, DALLA QUARTA ALLA TERZA, ATTUALMENTE RICOPERTA DAL RUSSO, SE ANDRÀ IN FINALE ALL'ATP 500 DI ROTTERDAM, DOVE STASERA È IMPEGNATO NEI QUARTI CONTRO IL CANADESE RAONIC – DE ROSSI IN DIRETTA SU SKY LO ESALTA: “HA L’UMILTA’ DEI CAMPIONI VERI”