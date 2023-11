SINNER VS DJOKOVIC: ATTO TERZO – DOPO LE DUE GARE A TORINO, IL NUOVO INCROCIO TRA I DUE E’ PREVISTO NELLE SEMIFINALI DI COPPA DAVIS - BERTOLUCCI: “E’ MOLTO DIFFICILE CHE JANNIK RIESCA A BATTERE IL SERBO” – PANATTA: “IO, INVECE, SONO FIDUCIOSO” – LA PALLA CORTA DI ARNALDI, IL COLPO DEL "CIUFFO", I "MAGGIORDOMI" IN CAMPO E LA VERITA’ DI BERTOLUCCI SUL DOPPIO: “LO GIOCA CHI NON RIESCE A ESPRIMERSI IN SINGOLARE". CON QUALCHE ECCEZIONE, COME SINNER – VIDEO

https://open.spotify.com/episode/0LU7XdK585rdvzBQiZ2nl2

SINNER VS DJOKOVIC

djokovic sinner

Sinner vs Djokovic: atto terzo. Dopo le due sfide a Torino, una vinta dall’azzurro e l’altra dal serbo, il nuovo incrocio tra i due è previsto sabato a Malaga nella semifinale di coppa Davis. “E’ molto difficile che Sinner riesca a battere Djokovic”, spiega Paolo Bertolucci nel podcast “La Telefonata”, prodotto da “Fandango” e “Il Tennis Italiano.

Più possibilista Adriano Panatta: “Sono fiducioso. Ricordo a tutti che sono stato l’unico a pronosticare Jannik vincente contro Nole nella gara del girone. Mentre in finale ho detto che sarebbe stato molto complicato…”.

panatta sinner bertolucci

I due moschettieri del tennis azzurro, tra i protagonisti della vittoria dell’Insalatiera d’argento in Cile, anno di grazia 1976, parlano del match vinto dall’Italtennis contro l’Olanda. Dopo Volandri, anche loro “impazziscono” per la palla corta di Arnaldi nel punto decisivo del tie-break: “Un mistero, un cortocircuito, ho visto tanta gente che si è fatta del male con la smorzata”, Bertolucci dixit. “Con Sinner capita quello che succedeva ai nostri tempi, io ti apparecchiavo tutto e poi arrivavi tu a dare la benedizione con il colpo del ciuffo. E tutti a dire: Adriano, Adriano..”

sinner panatta

“Apparecchiavi? Facevi il maggiordomo in campo”, arguisce Panatta che boccia la decisione del capitano olandese di schierare Griekspoor nel doppio: “Come fa a mettere in campo uno così?”. La discussione si sposta poi sul Milan, squadra di cui è tifoso Bertolucci, e sul rugby con Panatta che racconta: “Sono andato a vedere la Benetton Treviso. Le mete? Chi non ce l’ha nella vita…”

BERTOLUCCI

Da corrieredellosport.it

sinner vs djokovic foto calabro gmt 31

Paolo Bertolucci non le manda a dire e non ha filtri. Come sempre. Durante il doppio di Coppa Davis per prima cosa si appella a Sinner e scrive ("San Jannik pensaci tu"), poi risponde in maniera dura alla domanda di un utente. Gli chiedono: "Ho una domanda a cui non riesco a rispondere. Ma è così disdicevole giocare il doppio? Noi abbiamo 5 ottimi singolaristi, perché due di questi non provano a giocare qualche torneo insieme e a diventare il doppio di Davis? Sonego Musetti, ad esempio, potrebbe fare bei risultati...". Risponde Bertolucci: "Il doppio è giocato da chi non riesce a esprimersi in singolare". Con qualche eccezione, come Sinner: lui non si tira mai indietro e si esprime sempre ai massimi livelli.

sinner foto calabro gmt 32 jannik sinner foto calabro gmt 26

nole djokovic foto calabro gmt 28 nole djokovic foto calabro gmt 27 nole djokovic foto calabro gmt 29 jannik sinner foto calabro gmt 25