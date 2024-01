23 gen 2024 15:29

SINNER VS DJOKOVIC: CI RISIAMO! AGLI AUSTRALIAN OPEN JANNIK SPAZZA VIA RUBLEV IN TRE SET (6-4; 7-6; 6-3) E VOLA IN SEMIFINALE DOVE AFFRONTERA’ IL NUMERO 1 DEL MONDO – IL CAPOLAVORO DELL’ALTOATESINO NEL SECONDO SET QUANDO HA RECUPERATO DA 1-5 BEL TIE BREAK NONOSTANTE UN PROBLEMA AGLI ADDOMINALI – LA SBROCCATA DI RUBLEV CHE DOPO UN ERRORE SI PRENDE A RACCHETTATE SULLE GINOCCHIA – VIDEO