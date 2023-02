11 feb 2023 15:20

SIRENE VERDEORO PER “CARLETTO” – IL PRESSING DELLA FEDERCALCIO BRASILIANA SU ANCELOTTI SI FA SEMPRE PIÙ INSISTENTE: IL PRESIDENTE VOLA A MADRID PER PARLARE CON FLORENTINO PEREZ – ANCHE SE AL MOMENTO NON ARRIVANO CONFERME DI UNA TRATTATIVA, SI DICE CHE PER IL TECNICO DI REGGIOLO SIA PRONTO UN CONTRATTO DAL LUGLIO 2023 ALL’AGOSTO 2026, CON L’EX MILANISTA KAKÀ CHE DIVENTEREBBE DIRETTORE GENERALE DI TUTTE LE NAZIONALI – ANCELOTTI NE AVREBBE GIÀ PARLATO INFORMALMENTE CON I BRASILIANI DEL REAL MADRID…