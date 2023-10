LA SITUAZIONE È GRAVE, ANZI GRAVINA! - COME MAI IL PRESIDENTE DELLA FIGC, GABRIELE GRAVINA, HA PERMESSO ALLA SAMPDORIA DI ISCRIVERSI AL CAMPIONATO DI SERIE B NONOSTANTE UN DEBITO DI 150 MILIONI E 904 MILA EURO, MENTRE ALTRE SQUADRE COME LA REGGINA SONO STATE SPEDITE IN SERIE D PER UNA SITUAZIONE DEBITORIA MOLTO PIÙ LIEVE? - A LUGLIO IL PRESIDENTE DI "BANCA SISTEMA", ACCORSA AL CAPEZZALE DEL CLUB BLUCERCHIATO, AVEVA DETTO: "ABBIAMO RICEVUTO PRESSIONI"

Estratto da il Fatto quotidiano

andrea radrizzani

Il 20 giugno 2023, […] la Federazione iscrive al campionato di Serie B la Sampdoria, fresca retrocessa dalla A, che si è appena ritrovata con un buco in bilancio di 28 milioni di crediti esigibili in capo alla “Sport Spettacolo Holding Srl” dell'ex proprietario e presidente Massimo Ferrero […]

Nessuno riesce a spiegarsi come mai la Sampdoria, un club con un debito accertato, al 31 maggio, di 150 milioni e 904 mila euro, venga ammessa senza battere ciglio al campionato di B mentre un altro club con una situazione debitoria infinitamente più lieve, la Reggina, viene spedita in D […]

gravina stadi

Ma questo è niente. Il 10 agosto, e cioè otto giorni prima del via del campionato di B, la nuova proprietà della Sampdoria, che fa capo ora ad Andrea Radrizzani, presenta al Tribunale di Genova un ricorso per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della proposta di transazione dei crediti tributari con l'Agenzia delle Entrate.

È un business plan a tutti gli effetti folle e che come condizione indispensabile per ottenere l'omologa si regge su due condizioni sportivamente aberranti: A) il ritorno immediato della Sampdoria in Serie A al termine del campionato in corso; B) la certezza della permanenza in A al termine della stagione successiva. Inutile dire che nessuno nello sport può avere garanzie del genere: e basterebbe questo per far suonare a distesa tutti gli allarmi nel Palazzo del calcio. Ma le mummie della Figc del faraone Gravina fanno finta di niente.

FERRERO VIEPRETTA SAMP JUVE

Anche se la Samp è un morto che cammina, l'ordine è di tenerla in vita per ragioni che nulla hanno a che fare con i princìpi dello sport. “Abbiamo ricevuto forti pressioni per dare questo supporto – aveva detto il 5 luglio Gianluca Garbi, Ad di Banca Sistema accorsa al capezzale della Samp –, da moltissime altre società, alcune impensabili, da vari organi politici e amministrativi nazionali e locali”. Parole inquietanti. Di chi erano queste pressioni? Chi sono le società “impensabili” che tanto hanno brigato? E perché – e per chi – lo hanno fatto? “[…]

andrea radrizzani 4

Oggi è lunedì 9 ottobre. Il pronunciamento del Tribunale di Genova è previsto a giorni e la situazione è questa: l'Agenzia delle Entrate ha detto sì allo stralcio del 65% del debito del club che invece di 49,1 milioni ne pagherà solo 17,7 con risparmio di 31 ,4 milioni. E sapete come e quando? In un'unica soluzione e (tenetevi forte) fra 20 anni, a fine 2043. E non è tutto: se prima del 2043 la proprietà venderà il club (cosa pressoché certa), dovrà pagare solo il 50% del debito che già è stato ridotto del 65%. Nel frattempo la Sampdoria è in piena zona retrocessione, ha giocato 4 partite in casa perdendole tutte, rischiando di finire in C, è un club allo sbando totale […]

andrea radrizzani samp roma ferrero zenga eder andrea radrizzani 2 gravina gabriele gravina foto di bacco gravina stadi andrea radrizzani 3 protesta dei tifosi della sampdoria 2 protesta dei tifosi della sampdoria 5 protesta dei tifosi della sampdoria 3 protesta dei tifosi della sampdoria 4 protesta dei tifosi della sampdoria 6