29 giu 2023 09:39

LA SITUAZIONE E’ GRAVE, ANZI GRAVINA! FLOP UNDER 21, PERDE CON LA NORVEGIA E SALUTA GLI EUROPEI. NON SOLO: SARÀ ASSENTE ALLE OLIMPIADI PER LA QUARTA VOLTA CONSECUTIVA (L'ULTIMA PARTECIPAZIONE RISALE AL 2008). UN RISULTATO CHE SI AGGIUNGE ALLA MANCATA QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE DEGLI ULTIMI 2 MONDIALI! IL DISASTRO DEL CALCIO ITALIANO CONTINUA. MA GRAVINA, CHE NON SI È DIMESSO DOPO IL MANCATO MONDIALE, FIGURIAMOCI SE FA UN PASSO INDIETRO DOPO L’ELIMINAZIONE DELL’UNDER 21…