LA SITUAZIONE E’ GRAVE, ANZI GRAVINA! IL PRESIDENTE DELLA FIGC, CHE CIANCIA CONTRO "I DISFATTISTI", NON SOLO NON HA PORTATO A TERMINE LA STROMBAZZATA RIFORMA DEI CAMPIONATI MA ORA DEVE FARE I CONTI ANCHE COL TERREMOTO DELLA SERIE B – IL COLLEGIO DI GARANZIA DEL CONI HA ESCLUSO LECCO E REGGINA. RIAMMESSE PERUGIA E BRESCIA - SI ANNUNCIANO RICORSI AL TAR E AL CONSIGLIO DI STATO E PER LA SERIE B, CHE DOVREBBE INIZIARE IL 19 AGOSTO, SI PROSPETTA IL CAOS (E ANCHE GRAVINA FINISCE NELLA BUFERA)

"Successo storico. I ragazzi sono stati straordinari, così come mister Bollini e tutto lo staff, hanno creato un gruppo eccezionale capace di imporsi in un torneo difficilissimo, vincendo contro avversarie sulla carta molto più quotate.

Adesso la responsabilità del calcio italiano è non disperdere il grande lavoro svolto dal Club Italia e il talento degli Azzurrini". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, esulta al successo della nazionale campione d'Europa U19. "Questo trionfo europeo è la risposta più bella a chi, senza conoscere il grande lavoro che stiamo facendo con le Nazionali giovanili, preferisce abbandonarsi al disfattismo e all'isterismo provocato da una sconfitta" conclude Gravina.

PERUGIA E BRESCIA IN B

Il Lecco è fuori dalla Serie B dopo la clamorosa decisione del Collegio di Garanzia che ha accolto il ricorso del Perugia, retrocessa in serie C, e ha respinto quello della Reggina. Nell’ultimo grado della giustizia sportiva, la sezione del Collegio sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione delle competizioni professionistiche, presieduto dal presidente di Sezione della Corte dei Conti, Tammaro Maiello, ha quindi dato ragione agli umbri nel ricorso contro Figc, Lega di Serie B e Lecco per «l’annullamento del comunicato ufficiale della Federazione» che aveva decretato la «conseguente ammissione» dei lombardi al prossimo campionato di B, dopo la vittoria ai playoff di Serie C contro il Foggia.

Il Perugia si è visto riconoscere le ragioni del ricorso anche per il caso dello stadio, che la squadra lombarda avrebbe dovuto indicare entro lo scorso 20 giugno come scadenza perentoria.

Nonostante il via libera del Consiglio federale lo scorso 7 luglio, che evidentemente aveva considerato la domanda del Lecco regolare, e tutte le relative commissioni che dovevano ratificare la scelta caduta sull’impianto di Padova, il Collegio ha ritenuto che il Lecco non avesse di fatto i requisiti infrastrutturali per disputare il prossimo campionato in B. Niente da fare invece per i reggini, esclusi dalla B, il cui ricorso è stato dichiarato «in parte inammissibile in parte infondato». Bocciato anche il ricorso del Siena, che era rimasto fuori dal prossimo campionato di C, e del Foggia, che si era opposta alla promozione del Lecco.

Che cosa succede ora

Il Lecco ora rischia di ripartire dalla Terza categoria. Entro giovedì 20 luglio sono attese le motivazioni della sentenza, dopo cui sarà possibile eventualmente fare ricorso. Al presidente Paolo Di Nunno resterebbero quindi due sole strade: il ricorso al Tar e al Consiglio di Stato. Ricorsi che a questo punto non si possono escludere neanche per la Reggina e il Foggia. Per la Serie B si prospetta il caos, con i tempi della giustizia amministrativa che si andranno inevitabilmente a sovrapporre a quelli del calendario, che ormai ha già fissato la prima giornata al 19 agosto. Il Lecco sarebbe stato impegnato a Pisa per l’esordio nella nuova categoria.

