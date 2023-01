SKRINIAR-PSG, È (QUASI) FATTA! – IL TECNICO DELLA SQUADRA PARIGINA HA PRATICAMENTE ANNUNCIATO L’ACQUISTO DEL DIFENSORE SLOVACCO: “ARRIVERÀ QUEST’INVERNO? NON POSSO DIRVELO. LA DIRIGENZA È AL LAVORO”. INSOMMA, NON È PIÙ UNA QUESTIONE DI SE, MA DI QUANDO – I NERAZZURRI POTREBBERO SPINGERE PER LA CESSIONE IMMEDIATA PER INCASSARE QUALCHE MILIONE, MA IL GIOCATORE COSÌ NON INCASSEREBBE IL “BONUS ALLA FIRMA” PROMESSO DAGLI EMIRI…

1. SKRINIAR PRONTO A LASCIARE L’INTER. FORSE SUBITO...

Estratto dell’articolo di Fabrizio Biasin per “Libero quotidiano”

Esiste un caso Skriniar? Ebbene sì. […] La questione è nota: il ragazzo si è promesso al Psg e ieri Galtier, tecnico dei parigini, ha più o meno annunciato l’acquisto del difensore slovacco: «Per quanto riguarda Skriniar ho letto le notizie. Arriverà questo inverno? Non posso dirvelo. Arriverà la prossima estate? Non posso dirvelo. La dirigenza è al lavoro».

Cioè, non è in dubbio l’affare, ma solo il “quando”. Possibile che l’Inter spinga per la cessione da subito per incassare qualche milione, ma così il giocatore perderebbe la possibilità di incassare il sontuoso “bonus alla firma” promesso dai francesi. […]

2. IL PSG ASPETTA SKRINIAR: MANCA SOLO LA DATA

Estratto dell’articolo di Mattia Todisco per “il Giorno”

A Parigi si comincia a discutere sul quando più che sul se. Milan Skriniar sembra avviato verso una nuova esperienza. Se non sarà a metà stagione, sarà al termine. Con tutto quel che ne consegue dal lato dell’Inter, i cui dirigenti speravano di poter trattenere quello che a tutti gli effetti è diventato il nuovo capitano dopo che Onana ha preso stabilmente il posto di Handanovic tra i pali.

[…] Cedere Skriniar significherebbe essere più deboli come squadra, considerando anche che andrebbe preso un sostituto in fretta e furia entro la fine di questo mese. Marotta e Ausilio non vogliono incassare ora 15-20 milioni per poi scoprire che la società ne ha persi potenzialmente molti di più perché (hai visto mai) non ha centrato i primi quattro posti in classifica in A. Su questo verteranno le riflessioni, che andranno fatte in fretta, perché tempo ce n’è poco.

In più, non è sicuro che il Paris Saint-Germain sia disposto a spendere per il cartellino quel che può ottenere gratuitamente a fine annata. Il contratto per Skriniar è pronto, sarà quello già proposto l’estate scorsa da 9 milioni netti a stagione. Una cifra a cui l’Inter non può arrivare e che ha ingolosito il giocatore, anche se non è l’unico aspetto messo in conto dallo slovacco. […]

milan skriniar milan skriniar milan skriniar lecce inter bastoni skriniar de vrij INTER NAPOLI - IL FALLO DI SKRINIAR SU KVARATSKHELIA NON SANZIONATO DALL ARBITRO SOZZA